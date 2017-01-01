⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Рубин» – с «Химками»

Химкам и Краснодару победы. И не хрюкать. Гыгыгы
Сегодня, 22 августа, пятый тур РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Локомотив» дома примет «Краснодар». Краснодарцы не побеждают на «РЖД Арене» с марта 2017 года.
Затем Юрий Семин во главе «Ростова» в матче с «Нижним Новгородом» попробует одержать первую победу в клубе.
«Химки» на следующей день после дня рождения главного тренера Игоря Черевченко примут «Рубин».
Россия. РПЛ. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Краснодар
22 августа, 16:00 мск
Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)
22 августа, 18:00 мск
22 августа, 20:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.
Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.
Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.
Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сергеев, 33.