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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Рубин» – с «Химками»

    Сегодня, 22 августа, пятый тур РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Локомотив» дома примет «Краснодар». Краснодарцы не побеждают на «РЖД Арене» с марта 2017 года.

    Затем Юрий Семин во главе «Ростова» в матче с «Нижним Новгородом» попробует одержать первую победу в клубе.

    «Химки» на следующей день после дня рождения главного тренера Игоря Черевченко примут «Рубин».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    22 августа, 16:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)

    22 августа, 18:00 мск

    Химки – Рубин (Казань)

    22 августа, 20:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

    Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

    Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии22
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      Рейтинг: +489

      ПалкоВводецъ 6 минут назад

      Химкам и Краснодару победы. И не хрюкать. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +8675

      Cleaner 1 час назад

      Рубин обыграет Химки со счетом 4:0.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Красногорск_Фан > Cleaner 45 минут назад

      Хорошие у тебя таблетки или пилюльки))) аж завидно.

      2 ведущих игрока отсутствуют, в последних играх умудрился влететь даже Ракуву. И тут 4-0 Команде которая сильно играет дома и отлично играет в защите. Не верю.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8675

      Cleaner > Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Так мячик круглый!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1557

      Красногорск_Фан > Cleaner 37 минут назад

      Если игра будет открытой, с обилием голов и на встречных скоростях. Плюс 3 пенальти, удаление, спорные решения судьи, хет-трик, подвиги вратарей, + 30 ударов в створ ворот- я за такой огонь. Но больше видится 0-0....

      0
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      Рейтинг: +11611

      ilichkadr 1 час назад

      У Рубина появился шанс воглавить турнирную таблицу, но похоже Химки сделать это не дадут.

      2
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      Рейтинг: +895

      Andrew01 > ilichkadr 33 минуты назад

      Или судьи хD

      0
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      ...
      Рейтинг: +11611

      ilichkadr > Andrew01 11 минут назад

      Тема судей уже не интересна. Сейчас VAR всему голова.

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      Рейтинг: +20256

      vladimir-7 > ilichkadr 3 минуты назад

      А, что на VAR судей нет?

      0
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      Рейтинг: +9450

      житель СПб 1 час назад

      Сегодня 33 года Артему Дзюбе - и чтобы ни было - он заслуживает поздравлений с днем рождения!

      2
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      Рейтинг: +1557

      Красногорск_Фан > житель СПб 37 минут назад

      По странному совпадению 22 августа 1865 года запатентовано жидкое мыло. Очень в тему после съема роликов ))) А Артема как бы ни было с днем рождения! Он вносит оживление в наш унылый чемпионат. И обладает хорошей (и что важно стабильной в среднем по году) статистикой как нападающий.

      1
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      Рейтинг: +12

      dabo26 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +20256

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот и показатель игр, которые нормально отработали судьи с очень
      незначительными ошибками, не повлиявшие на окончательный
      результат встреч.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12574

      paracetamol 2 часа назад

      Динамо - калиф на час. Поставили автобус Уралу и вымучили 1-0.

      5
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      Рейтинг: +10

      MartinCobac 3 часа назад

      0
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      Рейтинг: +489

      ПалкоВводецъ 21 час назад

      Тулякам разгромной победы над аутсайдерам. Ну а чемпионам дежурной победы. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +9450

      житель СПб > ПалкоВводецъ 2 часа назад

      У нас как всегда: одни не могут, а другим лень... Результат налицо. Порадуемся за Арсенал и Уфу.

      2
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      Рейтинг: +9621

      NewLife 22 часа назад

      Прочитал на Яндексе:
      "РПЛ приостановила сертификаты стадионов «Рубина» и «Ростова» из-за состояния полей"

      1
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      Рейтинг: +7444

      Alekxei Z. > NewLife 3 часа назад

      Интересно , а что вас удивляет ?
      Лето , а поля убитые, так когда в футбол играть ?
      Жара ?
      А полив для чего ? Сидят на жопе руководители , агрономы и прочия ху...та, так хоть что-то делайте.
      За что вам зп платят ?

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      Рейтинг: +11611

      ilichkadr > Alekxei Z. 1 час назад

      Ага, сидят на жопе руководители конкретно.Правда не в Ростове сидят, а в Москве. Какие агрономы? Бабло, бабло и ещё раз бабло!

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      Рейтинг: +7444

      Alekxei Z. > ilichkadr 15 минут назад

      А что в Казане и Ростове о чём то другом думают?
      Коррупция всю страну захватила.

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