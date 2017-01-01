⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Краснодаром», «Рубин» – с «Химками»

Сегодня, 22 августа, пятый тур РПЛ завершится тремя матчами. Сначала «Локомотив» дома примет «Краснодар». Краснодарцы не побеждают на «РЖД Арене» с марта 2017 года.

Затем Юрий Семин во главе «Ростова» в матче с «Нижним Новгородом» попробует одержать первую победу в клубе.

«Химки» на следующей день после дня рождения главного тренера Игоря Черевченко примут «Рубин».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Краснодар

22 августа, 16:00 мск

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Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)

22 августа, 18:00 мск

Химки – Рубин (Казань)

22 августа, 20:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Яковлев, 71; 2:0 – Эджуке, 75.

Удаления: нет – Харин, 23 (вторая ж.к.).

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Понсе, 76; 1:1 – Хлусевич, 82.

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Малком, 10; 1:1 – Агаларов, 73.

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Тюкавин, 19.

Удаления: Бикфалви, 32 (вторая ж.к.) – нет.

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сергеев, 33.

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