⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Арсеналом», «Зенит» встретится с «Уфой»

Тулякам разгромной победы над аутсайдерам. Ну а чемпионам дежурной победы. Гыгыгы
Сегодня, 21 августа, стартует пятый тур чемпионата России.
На субботу запланированы пять матчей. Два из них начнутся в 16:00 мск: ЦСКА – «Ахмат» и «Арсенал» – «Спартак». В 18:00 мск встретятся «Уфа» с «Зенитом», а «Урал» – с «Динамо». Закроют игровой день в 20:00 мск «Крылья Советов» и «Сочи».
Россия. РПЛ. 5-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)
21 августа, 16:00 мск
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)
21 августа, 16:00 мск
21 августа, 18:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва)
21 августа, 18:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Сочи
21 августа, 20:00 мск
Локомотив (Москва) – Краснодар
22 августа, 16:00 мск
Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)
22 августа, 18:00 мск
22 августа, 20:00 мск