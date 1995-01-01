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    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Арсеналом», «Зенит» встретится с «Уфой»

    Сегодня, 21 августа, стартует пятый тур чемпионата России.

    На субботу запланированы пять матчей. Два из них начнутся в 16:00 мск: ЦСКА«Ахмат» и «Арсенал»«Спартак». В 18:00 мск встретятся «Уфа» с «Зенитом», а «Урал» – с «Динамо». Закроют игровой день в 20:00 мск «Крылья Советов» и «Сочи».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

    21 августа, 16:00 мск

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

    21 августа, 16:00 мск

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург)

    21 августа, 18:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва)

    21 августа, 18:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Сочи

    21 августа, 20:00 мск

    Локомотив (Москва) – Краснодар

    22 августа, 16:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)

    22 августа, 18:00 мск

    Химки – Рубин (Казань)

    22 августа, 20:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +469

      ПалкоВводецъ 2 часа назад

      Тулякам разгромной победы над аутсайдерам. Ну а чемпионам дежурной победы. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9597

      NewLife 2 часа назад

      Прочитал на Яндексе:
      "РПЛ приостановила сертификаты стадионов «Рубина» и «Ростова» из-за состояния полей"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -5

      lihindic 3 часа назад

      новость просто пипец... все же идиоты, не знают ничего... во вы дебы...

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