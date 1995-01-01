⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Арсеналом», «Зенит» встретится с «Уфой»

Сегодня, 21 августа, стартует пятый тур чемпионата России.

На субботу запланированы пять матчей. Два из них начнутся в 16:00 мск: ЦСКА – «Ахмат» и «Арсенал» – «Спартак». В 18:00 мск встретятся «Уфа» с «Зенитом», а «Урал» – с «Динамо». Закроют игровой день в 20:00 мск «Крылья Советов» и «Сочи».

Россия. РПЛ. 5-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

21 августа, 16:00 мск

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

21 августа, 16:00 мск

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург)

21 августа, 18:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Динамо (Москва)

21 августа, 18:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Сочи

21 августа, 20:00 мск

Локомотив (Москва) – Краснодар

22 августа, 16:00 мск

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Нижний Новгород – Ростов (Ростов-на-Дону)

22 августа, 18:00 мск

Химки – Рубин (Казань)

22 августа, 20:00 мск

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