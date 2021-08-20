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  • Главные новости дня. ЦСКА может подписать Жиркова, Урунов вернулся в «Уфу»

Главные новости дня. ЦСКА может подписать Жиркова, Урунов вернулся в «Уфу»

20 августа 2021, 00:29

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

«Краснодар» отказал «Коньяспору» в аренде Шапи

«Уфа» объявила об аренде Урунова

ЦСКА может подписать контракт с Жирковым на один год

Лунев вызван в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Педро перешел из «Ромы» в «Лацио»

Подписи Джикии и Селихова при трансфере из «Амкара» в «Спартак» могли подделать, а игроков – обмануть на 58 миллионов

Жоржиньо, Де Брюйне и Канте – номинанты на приз УЕФА лучшему игроку года. Манчини, Гвардиола и Тухель – на звание лучшего тренера

«Спартак» интересуется защитником «Генка» Муньосом. Также клуб готов продать Жиго за 5 миллионов

ЭСК РФС: VAR ошибочно вмешался в эпизод с незасчитанным голом «Краснодара» в ворота «Зенита»

Источник: «Бомбардир»
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