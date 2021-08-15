Дасаев получил копию украденной серебряной медали Евро-1988

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев получил копию серебряной медали чемпионата Европы 1988 года. Ее подготовили спортсмену в связи с кражей оригинала, которая случилась 20 лет назад.

Медаль Дасаев получил из рук Никиты Симоняна, входящего в технический комитет РФС.

Кража оригинала случилась, когда Дасаев жил в Испании.

В финале Евро-1988 сборная СССР проиграла Нидерландам (0:2).

Чемпионат проходил в ФРГ.