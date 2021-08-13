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    Дасаев получил копию украденной серебряной медали Евро-1988

    Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев получил копию серебряной медали чемпионата Европы 1988 года. Ее подготовили спортсмену в связи с кражей оригинала, которая случилась 20 лет назад.

    Медаль Дасаев получил из рук Никиты Симоняна, входящего в технический комитет РФС.

    • Кража оригинала случилась, когда Дасаев жил в Испании.
    • В финале Евро-1988 сборная СССР проиграла Нидерландам (0:2).
    • Чемпионат проходил в ФРГ.

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    Источник: твиттер академии «Спартака»

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