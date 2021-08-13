Дасаев получил копию украденной серебряной медали Евро-1988

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев получил копию серебряной медали чемпионата Европы 1988 года. Ее подготовили спортсмену в связи с кражей оригинала, которая случилась 20 лет назад.
Медаль Дасаев получил из рук Никиты Симоняна, входящего в технический комитет РФС.
- Кража оригинала случилась, когда Дасаев жил в Испании.
- В финале Евро-1988 сборная СССР проиграла Нидерландам (0:2).
- Чемпионат проходил в ФРГ.
Легенды! Трогательной частью церемонии закрытия Турнира Р. Ф. Дасаева стало награждение, ради которого в Сокольники приехал легендарный Никита Симонян. Из его рук прославленный голкипер Ринат Дасаев получил копию серебряной медали Евро-88, оригинал которой был у него украден. pic.twitter.com/dMKCerAD5M— Академия Спартак (@spartak_academy) August 13, 2021