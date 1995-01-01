⚽ РПЛ. «Сочи» примет «Химки» в заключительном матче тура

Сегодня, 16 августа, четвертый тур чемпионата России завершится матчем между «Сочи» и «Химками».

Игра пройдет на стадионе «Фишт» и стартует в 19:00 по московскому времени.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Сочи – Химки

16 августа, 19:00 мск

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

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Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

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Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.

Удаления: нет – Кузяев, 51.

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Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.

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