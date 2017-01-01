⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с чемпионом «Зенитом»; вылетевший из Лиги конференций «Рубин» – с «Крыльями Советов»

Сегодня, 15 августа, четвертый тур чемпионата России продолжится тремя матчами. Сначала состоится повторение последней встречи за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».

Затем вылетевший из Лиги конференций «Рубин» примет «Крылья Советов» в волжском дерби, а «Краснодар» Виктора Гончаренко – «Арсенал».

Россия. РПЛ. 4-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

15 августа, 17:30 мск

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Краснодар – Арсенал (Тула)

15 августа, 20:00 мск

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара)

15 августа, 20:00 мск

Сочи – Химки

16 августа, 19:00 мск

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

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Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

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Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

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