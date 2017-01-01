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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» сыграет с чемпионом «Зенитом»; вылетевший из Лиги конференций «Рубин» – с «Крыльями Советов»

    Сегодня, 15 августа, четвертый тур чемпионата России продолжится тремя матчами. Сначала состоится повторение последней встречи за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».

    Затем вылетевший из Лиги конференций «Рубин» примет «Крылья Советов» в волжском дерби, а «Краснодар» Виктора Гончаренко«Арсенал».

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    15 августа, 17:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Арсенал (Тула)

    15 августа, 20:00 мск

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара)

    15 августа, 20:00 мск

    Сочи – Химки

    16 августа, 19:00 мск

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9467

      NewLife 16 часов назад

      Тюбетейка скоро задымится.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1500

      Sviro 18 часов назад

      Рубин С победой!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50421

      portero 18 часов назад

      Сегодня важная встреча, Уфа покажет Нижнему на его место...

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