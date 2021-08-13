Главные новости дня. Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» подписал Клаудиньо

Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Вилков – о вылете «Рубина» из Лиги конференций: «Польские «рукава» не должны обыгрывать топ-тренера, работавшего в Англии и Голландии».

«Зенит» подписал контракт с Клаудиньо до 2026 года.

Соболев подписал пятилетний контракт со «Спартаком».

«СЭ»: Джикия подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1».

«Приходи на футбол с мамой!» Деспотович оплатит билеты всем мамам, которые придут на матч с «Крыльями».

«Спартак» отдал Рошу в аренду «Атлетико Паранаэнсе».

«Рубин» убрал из заявки Деспотовича.

Определились группы элитного раунда Кубка России.

Отец Влашича: «Главное для Николы – уйти из ЦСКА».