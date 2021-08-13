Главные новости дня. Шотландия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, «Зенит» подписал Клаудиньо

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2021 23:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: -1473

      Вот оно чё Михалыч 8 минут назад

      Да уж...Вспоминаю комментарии ( год прежде), где некоторые мечтали выше Португалии в рейтинге прыгнуть )))

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      Рейтинг: +24550

      Боцман59rus 8 минут назад

      - элитный кубок, это сильно...
      Пригласите для участия Белорусов, с Казахами, вот вам и еврокубок местного разлива, чтобы в европе не позориться

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      Рейтинг: -1473

      Вот оно чё Михалыч > Боцман59rus 1 минуту назад

      Какой элитный кубое ? Боцман о чем ты ?

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      Рейтинг: +652

      Alex Y 1 час назад

      Зенит должен тащить за себя и за Сашку, если они такие крутые чемпионы)

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