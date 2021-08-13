Главные новости дня. «Рубин» и «Сочи» вылетели из еврокубков, «Спартак» продлил контракт с Соболевым

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Лига конференций. «Рубин» проиграл «Ракуву», «Сочи» уступил «Партизану» в серии пенальти. Обе команды вылетели из еврокубков
Источник: «Бомбардир»