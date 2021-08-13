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  • Главные новости дня. «Рубин» и «Сочи» вылетели из еврокубков, «Спартак» продлил контракт с Соболевым

Главные новости дня. «Рубин» и «Сочи» вылетели из еврокубков, «Спартак» продлил контракт с Соболевым

13 августа 2021, 01:31
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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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mamba9090909
1628831245
Сочи и Рубин из еврокубков, а Спартак турнули с крылечка, не открыв даже дверь в ЛЧ.))
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