Главные новости дня. «Рубин» и «Сочи» вылетели из еврокубков, «Спартак» продлил контракт с Соболевым

A Bola: экс-президент «Лейрии» Толстиков – претендент на пост спортивного директора «Спартака»

«ПСЖ» собирается заменить Мбаппе на Роналду в 2022 году

Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Карпин: «Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было»

Месси провел первую тренировку в «ПСЖ»

Кукуян отстранен на 2 матча РПЛ, Панин – на 4. Они судили матч «Рубин» – «Ахмат»

Официально: Лукаку вернулся в «Челси»

«Спартак» продлил контракт с Соболевым. Его зарплата по новому соглашению – 2 миллиона в год

«Зенит» интересуется чемпионом Европы Инсинье

Лига конференций. «Рубин» проиграл «Ракуву», «Сочи» уступил «Партизану» в серии пенальти. Обе команды вылетели из еврокубков