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    Главные новости дня. Шестой тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина, Месси встретился с фанатами «ПСЖ»

    Шестой тур РПЛ перенесен по просьбе Карпина.

    Рамос – Месси о «ПСЖ»: «Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, да, Лео?».

    Месси впервые встретился с фанатами «ПСЖ».

    Месси: «Играть с Неймаром и Мбаппе – безумие».

    Рассказов: «Было смешно, когда говорили, что «Спартак» пройдет «Бенфику». Посмотрите на нас. Нет мастерства».

    «Бенфика» после прохода «Спартака» переименовала твиттер-аккаунт в честь Яремчука.

    Арустамян: «Спартак» ищет иностранного спортивного директора с опытом работы в топ-лигах. Ему дадут карт-бланш».

    «Спартак» – «Зениту»: «Вы – последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ».

    Витория: «Нам надо сесть с руководством «Спартака» и обсудить вопросы».

    Акинфеев – лидер по преданности одному клубу среди игроков топ-10 лиг Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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