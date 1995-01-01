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    Витория – о Понсе и Ломовицком старте на матч с «Бенфикой»: «Хотим удивить соперника»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал изменения в составе команды на ответный матч 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Бенфикой».

    «С чем связана ротация? Я абсолютно доволен всеми игроками, но кто-то устал больше или меньше. Календарь насыщенный, поэтому произвели замены. В том числе, конечно, хотим удивить соперника. Отчасти тактическими вопросами это обусловлено.

    Понсе и Ломовицкий продемонстрировали хорошую готовность на тренировках. К тому же, мы хотим сегодня видеть больше скорости в атаке, и они способны это нам показать», – сказал Витория.

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    Источник: «Матч ТВ»

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