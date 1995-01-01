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    ⚽ РПЛ. «Уфа» и «Локомотив» откроют программу третьего тура

    Сегодня, 6 августа, матчем «Уфа»«Локомотив» откроется программа 3-го тура РПЛ.

    Завтра «Зенит» примет на своем поле «Краснодар». В воскресенье ЦСКА встретится с «Динамо».

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва)

    6 августа, 17:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

    7 августа, 17:00 мск

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара)

    7 августа, 17:30 мск

    Спартак (Москва) – Нижний Новгород

    7 августа, 20:00 мск

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)

    8 августа, 17:30 мск

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)

    8 августа, 20:00 мск

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)

    8 августа, 20:00 мск

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    9 августа, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +50002

      portero 38 минут назад

      Первые две игры посмотрим как судейки будут свистеть...
      Лишь бы без сильных косяков и свистков поменьше.

      1
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      Рейтинг: +31799

      zra78 > portero 7 минут назад

      Почему первые две,нет почему первая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21103

      bset 50 минут назад

      Ага, откроют. Зато в списке матчей на сегодня на главной странице есть только Монако - Нант

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50002

      portero > bset 35 минут назад

      Да уж, РПЛ не любят на бомбе, иносранцев возносят....
      Для меня своё интересней, пусть и пешеходы, но хоть наши клубы....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13775

      Garrincha58 1 час назад

      Уфа должна дать бой Рждшникам

      0
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      Рейтинг: +45809

      MaxRnD > Garrincha58 46 минут назад

      Есть предпосылки ?

      3
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      Рейтинг: +50002

      portero > Garrincha58 34 минуты назад

      Окопаются на своей половине и дадут бой...
      Могут выскочить на фарте.

      1
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      Рейтинг: +45809

      MaxRnD > portero 13 минут назад

      Типичный т.н. "бой" для Уфы - это 0-0

      1
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      Рейтинг: +24705

      пьяныйхоровод > MaxRnD 5 минут назад

      А с Динамо в прошлом туре ?

      0
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      Рейтинг: +45809

      MaxRnD > пьяныйхоровод 17 секунд назад

      Из каждого правила бывают исключения, ибо это теория вероятности

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