⚽ РПЛ. «Уфа» и «Локомотив» откроют программу третьего тура

Первые две игры посмотрим как судейки будут свистеть...
Лишь бы без сильных косяков и свистков поменьше.
Сегодня, 6 августа, матчем «Уфа» – «Локомотив» откроется программа 3-го тура РПЛ.
Завтра «Зенит» примет на своем поле «Краснодар». В воскресенье ЦСКА встретится с «Динамо».
Россия. РПЛ. 3-й тур
6 августа, 17:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар
7 августа, 17:00 мск
Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара)
7 августа, 17:30 мск
Спартак (Москва) – Нижний Новгород
7 августа, 20:00 мск
Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)
8 августа, 17:30 мск
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва)
8 августа, 20:00 мск
Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный)
8 августа, 20:00 мск
9 августа, 19:00 мск