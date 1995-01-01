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    ⚽ РПЛ. «Сочи» и «Урал» закроют третий тур

    Сегодня, 9 августа, состоится заключительный матч третьего тура РПЛ.

    Участник квалификации Лиги конференций «Сочи» примет екатеринбургский «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Сочи – Урал (Екатеринбург)

    9 августа, 19:00 мск

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Иванов (с пенальти), 45+8; 1:1 – Лисакович, 73.

    Удаление: нет – Баринов, 45+7.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 3:2 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 9; 1:1 – Кордоба, 24; 2:1 – Азмун, 35; 3:1 – Ерохин, 44; 3:2 – Спайич, 76.

    Арсенал (Тула) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Давиташвили, 3; 2:0 – Хлусевич, 45+2; 2:1 – Сергеев, 49 (с пенальти).

    Спартак (Москва) – Нижний Новгород – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гоцук, 4; 0:2 – Козлов, 16; 1:2 – Понсе, 86.

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 14; 1:1 – Глушаков (с пенальти), 70.

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Эджуке, 8; 1:1 – Фомин (с пенальти), 58; 2:1 – Фомин, 73.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уткин, 31; 1:1 – Хакшабанович, 58; 2:1 – Абильдгор, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии47
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      Рейтинг: +50159

      portero 1 час назад

      Сочи победа нужна, чтоб с хорошим настроем играли в ЛК...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      radist_21 20 часов назад

      Давайте,соседи,топлю за вас!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19790

      vladimir-7 > radist_21 2 часа назад

      Теперь некоторые болельщики болеют за 2-е команды по координатам их расположения

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3318

      sobaka120982 > radist_21 13 минут назад

      Спасибо! Аналогично когда играют ваши!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13806

      Garrincha58 8 августа, 13:56

      Сёмин Ростов вперёд! даёшь первую победу!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +50159

      portero 8 августа, 13:55

      Химки совсем неплохо играют, Ростову удачи!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      яцык 8 августа, 12:14

      появилась новая крутая команда из нижнего.молодцы ребята

      2
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      Рейтинг: +5364

      mamba9090909 8 августа, 10:32

      Тревожно за Спартак. Ладно РПЛ, тут ЗЕНИТ ЧЕМПИОН, и другого, для меня, нет, но печально что Спартак опять мимо ЛЧ. На порожке потоптался и домой.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7904

      САДЫЧОК 8 августа, 10:10

      На самом деле игра Спартака НОРМ ! По воротам было нанесено 20 ударов- это атакующая игра ! Нижний ударил 4 и 2 залетело ! Вывод ...для атакующей игры нужны нападающие другого уровня-не Соболев !

      1
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      Рейтинг: +1919

      волчарик 8 августа, 09:46

      Чемпионат не еврокубки,поэтому слегка потролю.Ай да Сашка Кержаков,помнит что со Спартаком надо делать.

      2
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      Рейтинг: +12221

      paracetamol 8 августа, 08:56

      Это уже последнее дно спердяка или промежуточное?

      4
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      Рейтинг: +1496

      Sviro 7 августа, 18:09

      Даже не сомневаюсь в непобеде Крысоветов! Ничейка за счастье. Что-то покупали, что-то продавали, а толку - ноль!! Видимо трансферы и покупки с Осинькиным не согласовывали. Снова пропустили быстрый гол, сейчас будут карячится 90 минут, пытаться отыграться! Тьфу, а не команда!! Вечная первая лига для них!!

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