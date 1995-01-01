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    Лига чемпионов. «Спартак» стартует домашним матчем с «Бенфикой»

    «Спартак» начинает выступление в сезоне Лиги чемпионов. Турнирный путь для москвичей начнется домашним матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики».

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 20:00 по Москве.

    • Последний домашний матч против «Бенфики» «Спартак» выиграл (2:1, 2012 год).
    • Для «Бенфики» это будет 1-й официальный матч сезона.
    • «Спартак» тренирует Руй Витория, ранее работавший в «Бенфике» и бравший с ней чемпионство.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7015

      playsh 8 минут назад

      Надо представить перед собой глаза жены,сына,отца,деда.Мысленно поговорить с ними перед игрой.Этому учил великий Тарасов Анатолий Владимирович своих игроков.
      Васильев Валерий говорил,что помогает.Давно это было...

      0
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      Рейтинг: +1046

      R_a_i_n 11 минут назад

      Будет ооочень тяжело конечно и скорее всего исход противостояния читается. Тем не менее, болелы всех клубов объединяйтесь вечером перед экранами наших плоских друзей!

      1
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      Рейтинг: +49894

      portero 40 минут назад

      Удачи Спартаку!!!
      Легко точно не будет...

      2
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      Рейтинг: +5339

      mamba9090909 41 минуту назад

      Удачи Спартаку. Надо выходить в ЛЧ. Хватит топтаться на порожке.

      3
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      Рейтинг: +7261

      "supermax" > mamba9090909 9 минут назад

      Собственно и очки у Португалии отобрать неплохо было бы... Удачи всем нашим клубам, но её будет маловато

      1
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      Рейтинг: +1171

      FROL001 43 минуты назад

      Очередная стыдоба. Орлы заклюют и разорвут свиней. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +9439

      alex1951 58 минут назад

      Спартак!
      Бейся ,как Спартак в исторической драме Ботичелли,а могет и не он,как Кирк Дуглас в одноименном фильме!
      Девиз: За нами Москва-- отступать некуда!

      2
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      Рейтинг: +3469

      Semenycch > alex1951 50 минут назад

      Насмешил, так насмешил. Спартак самая оскорбленная, униженная, я бы даже сказал опущенная Российская команда в Европе за последние 15 лет.

      2
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      Рейтинг: +19621

      vladimir-7 > alex1951 19 минут назад

      А что, спартак в Химках играет? Надо очки отнимать у Португалии.

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      Рейтинг: +7015

      playsh > Semenycch 2 минуты назад

      Захлебнись в своей Неве,патриот хренов.Из-за таких уродов,как ты,многие от Зенита отворачиваются.

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