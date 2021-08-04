Главные новости дня. Головин сделал ассист в матче со «Спартой», Макаров близок к переходу в «Динамо» за 10 миллионов

«Рома» объявила о переходе Шомуродова. Сумма трансфера – 17,5 миллиона

«Байер» возобновил переговоры с «Зенитом» по Азмуну

Макаров близок к переходу в «Динамо». Он уже попрощался с «Рубином»

Промес, Джикия и Мозес могут пропустить матч с «Бенфикой»

«Селтик» объявил о поднисании Харта и Маккарти

Головин сделал ассист в матче со «Спартой»

Матч «Спарта» – «Монако» был приостановлен. Фанаты ухали в адрес Чуамени

Тикнизян проходит медосмотр в «Локомотиве»

Игроки «Ростова» попрощались с Карпиным. Они приехали к нему домой и подарили торт