Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Испания и Бразилия сыграют в финале Олимпиады-2020

    Сборная Бразилии прошла Мексику (0:0, 4:1 пен) в футбольном полуфинале Олимпиады-2020. В другом матче играли Испания и Япония. Счет – 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Марко Асенсио.

    Финал состоится 7 августа в 14:30 по московскому времени. Бразилия – действующий победитель мужского олимпийского футбольного турнира.

    За сборную Бразилии играет футболист «Зенита» Малком. За пять матчей он провел на поле 145 минут. Бруно Фукс всегда оставался на скамейке.

    Япония и Мексика встретятся в матче за третье место. Игра пройдет 6 августа в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88021
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67056
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru