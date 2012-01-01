⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», «Арсенал» сыграет с «Рубином»

Сегодня, 30 июля, двумя матчами откроется программа 2-го тура РПЛ.
«Крылья Советов» встретятся в Самаре со «Спартаком», а «Арсенал» примет на своем поле «Рубин». Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времен.
Завтра, 31 июля, состоится дерби ЦСКА – «Локомотив». В воскресенье «Зенит» встретится с «Ростовом».
Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур
Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) Текстовая онлайн-трансляция
30 июля, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань)
30 июля, 19:00 мск
31 июля, 17:30 мск
ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)
31 июля, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород
1 августа, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)
1 августа, 20:00 мск
1 августа, 20:00 мск
2 августа, 20:00 мск