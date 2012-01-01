⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», «Арсенал» сыграет с «Рубином»

Сегодня, 30 июля, двумя матчами откроется программа 2-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» встретятся в Самаре со «Спартаком», а «Арсенал» примет на своем поле «Рубин». Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времен.

Завтра, 31 июля, состоится дерби ЦСКА – «Локомотив». В воскресенье «Зенит» встретится с «Ростовом».

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

30 июля, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань)

30 июля, 19:00 мск

Уфа – Динамо (Москва)

31 июля, 17:30 мск

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

31 июля, 20:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород

1 августа, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

1 августа, 20:00 мск

Краснодар – Химки

1 августа, 20:00 мск

Ахмат (Грозный) – Сочи

2 августа, 20:00 мск

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