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    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» примут «Спартак», «Арсенал» сыграет с «Рубином»

    Сегодня, 30 июля, двумя матчами откроется программа 2-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов» встретятся в Самаре со «Спартаком», а «Арсенал» примет на своем поле «Рубин». Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времен.

    Завтра, 31 июля, состоится дерби ЦСКА«Локомотив». В воскресенье «Зенит» встретится с «Ростовом».

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

    30 июля, 19:00 мск

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань)

    30 июля, 19:00 мск

    Уфа – Динамо (Москва)

    31 июля, 17:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва)

    31 июля, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Нижний Новгород

    1 августа, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург)

    1 августа, 20:00 мск

    Краснодар – Химки

    1 августа, 20:00 мск

    Ахмат (Грозный) – Сочи

    2 августа, 20:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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