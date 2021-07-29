Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Казаков: «Зарема будет руководить «Спартаком». Не уверен только в сроках»

Журналист Казаков: «Зарема будет руководить «Спартаком». Не уверен только в сроках»

29 июля 2021, 18:26
18

Журналист Илья Казаков высказался о жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«По тому, что сейчас происходит – не уверен только в сроках. Год? Полтора? Максимум два… Зарема будет руководить «Спартаком».

Она выигрывает, если уже не выиграла сейчас эту битву. Сильная, целеустремлeнная. Властная.

Словно исторический сериал «Нетфликс» смотрим. Про становление», – написал Казаков.

  • Зарема пробыла в совете директоров «Спартака» 18 дней – с 3 по 21 мая.
  • Она хотела, чтобы команду возглавил тренер «Лацио» Симоне Индзаги.
  • «Спартак» в прошлом сезоне занял 2-е место в РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SanInstructor
1627572671
начало конца...
Ответить
vladimir-7
1627575768
Вполне возможно, потому, что к Федуну, наверно, пришла в гости деменция и он не помнит, кого взял и сколько заплатил, а главное в руководство клубом набирает тех, кого ему рекомендуют пришельцы.
Ответить
Дедуктор
1627575961
"Спартак" явно отдадут "на кормление". Многочисленным отпрыскам клана салиховых-фердыщенок. Клан будет править и безобразничать. В натуре. Другое дело, что "Спартак" придется переименовать, конечно. Какой может быть "Спартак" в руках у упырей? Почему бы не назвать клуб "Зарема"? Достойное погоняло для свинарчуков.
Ответить
Боцман59rus
1627577639
- выглядит это так: Ясейчас что- то 3,14здану, но не уверен в срокаХ))))
Ответить
Иван Петров 1986
1627578839
Да не бойтесь - хуже не будет. Она хоть жена хозяина, поэтому у себя воровать не получится.
Ответить
jek718875
1627579545
Я только ЗА!!!
Ответить
NewLife
1627580937
Казаков, продолжай смотреть сериалы и не неси пургу.
Ответить
paracetamol
1627582025
Самый лучший руководитель свинтяка - баба!
Ответить
Валерий2705
1627597768
Ещё один Заремкин подлиза. Отдайте ей свинак, поржем. Сильная, властная, то что она в соц. сетях и репортёрам хабалит постоянно, не делает её особенной. "Битву" намного легче выиграть, когда ты под боком у хозяина и на ухо ему *** по ночам. Газизов нормально их развёл на деньги, в том числе и хвалёную Зарррему. Молодец, а у неё теперь пукан горит, но что то о выигранных у Газизова судах, я не слышал, только п.и.з.д.е.ж в комментариях.
Ответить
alp
1627624691
ппц..
Ответить
Главные новости
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
1
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
2
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
7
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Все новости
Все новости
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
3
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
27
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+