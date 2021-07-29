Журналист Казаков: «Зарема будет руководить «Спартаком». Не уверен только в сроках»

Журналист Илья Казаков высказался о жене владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«По тому, что сейчас происходит – не уверен только в сроках. Год? Полтора? Максимум два… Зарема будет руководить «Спартаком».

Она выигрывает, если уже не выиграла сейчас эту битву. Сильная, целеустремлeнная. Властная.

Словно исторический сериал «Нетфликс» смотрим. Про становление», – написал Казаков.