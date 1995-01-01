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    ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

    А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Гол»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15693

      JTherry 2 часа назад

      заголовок есть, а где статья об этих командах?)

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      Рейтинг: +24302

      Боцман59rus > JTherry 2 часа назад

      - некогда им заниматься этой ерундой, видимо всем отделом очередной пост Заремы редактируют)))

      1
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      Рейтинг: +15693

      JTherry > Боцман59rus 2 часа назад

      Зарема вчера зажгла в своем телеграм-канале, аж на 36 постов разродилась, и все про нынешнее РУ Спартака (Мележиков, Фетисов, Попов)...

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      Рейтинг: +24302

      Боцман59rus > JTherry 2 часа назад

      - ну все, пиши пропало, у бомбордира на неделю работы, тут уж не до второго тура РПЛ

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      Рейтинг: +15693

      JTherry > Боцман59rus 2 часа назад

      плодовита стала царевна, "что ни день - 100 грамм, а то и 150...") а ведь собиралась закрыть ТК...

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