ПСВ, «Црвена Звезда» и еще 18 команд. Определились все участники третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

заголовок есть, а где статья об этих командах?)
А
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А
заголовок есть, а где статья об этих командах?)
- некогда им заниматься этой ерундой, видимо всем отделом очередной пост Заремы редактируют)))
Зарема вчера зажгла в своем телеграм-канале, аж на 36 постов разродилась, и все про нынешнее РУ Спартака (Мележиков, Фетисов, Попов)...
- ну все, пиши пропало, у бомбордира на неделю работы, тут уж не до второго тура РПЛ
плодовита стала царевна, "что ни день - 100 грамм, а то и 150...") а ведь собиралась закрыть ТК...