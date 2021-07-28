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  • Главные новости дня. «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича, «Локомотив» планирует продать лидеров

Главные новости дня. «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича, «Локомотив» планирует продать лидеров

28 июля 2021, 23:30
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Журналист Скира: трансфер Шомуродова в «Рому» оформлен.

«Спартак» заинтересован в правом защитнике сборной Хорватии Юрановиче.

Кверквелия: «Если бы «Локомотив» не взял меня, то не выиграл бы чемпионат и столько Кубков».

La Gazzetta dello Sport: «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича.

Оздоев выбыл на 2-3 месяца из-за растяжения связок колена.

Sport24: РФС пожизненно отстранил от футбола судью Шимарыгина. Он поставил 65 миллионов за два года.

Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита».

«Матч ТВ»: «Локомотив» планирует продать лидеров, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Товарищеские матчи. «Байер» с Луневым крупно проиграл «Утрехту», «Бавария» уступила «Боруссии» М.

«Краснодар» вступил в переговоры с Крыховяком.

Источник: Бомбардир.ру
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Fusballer
1627534515
Какие 25 миллионов. Бомжам не меньше 40!
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