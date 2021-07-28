Главные новости дня. «Зенит» предложил 25 миллионов за Влашича, «Локомотив» планирует продать лидеров

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    Sport24: РФС пожизненно отстранил от футбола судью Шимарыгина. Он поставил 65 миллионов за два года.

    Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита».

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    «Краснодар» вступил в переговоры с Крыховяком.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2021 23:30
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