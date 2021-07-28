Главные новости дня. Цорн предлагал клубам РПЛ лидеров «Локомотива», Варан перешел в «МЮ»

Tuttomercatoweb: Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер» за 18 миллионов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Варана. Игроку осталось пройти медосмотр.

«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других».

Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука.

Правый защитник «Порту» Манафа и опорник «Бенфики» Габриэл могут перейти в «Спартак».

«Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита».

«Манчестер Юнайтед» хочет продать семь игроков этим летом.

Кепа публично извинился перед Сарри за историю с заменой в финале Кубка лиги с «Ман Сити» в 2019 году.

Sky Sports: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.