Главные новости дня. Цорн предлагал клубам РПЛ лидеров «Локомотива», Варан перешел в «МЮ»

Tuttomercatoweb: Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер» за 18 миллионов.
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Варана. Игроку осталось пройти медосмотр.
«Чемпионат»: Рангник и Цорн не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем
Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других».
Цорн предлагал «Краснодару» Баринова, Смолова, Мурило и Миранчука.
Правый защитник «Порту» Манафа и опорник «Бенфики» Габриэл могут перейти в «Спартак».
«Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита».
«Манчестер Юнайтед» хочет продать семь игроков этим летом.
Кепа публично извинился перед Сарри за историю с заменой в финале Кубка лиги с «Ман Сити» в 2019 году.
Sky Sports: «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.