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  • Главные новости дня. «Зенит» может подписать Джованни Симеоне и Влашича, Оздоев выбыл на длительный срок

Главные новости дня. «Зенит» может подписать Джованни Симеоне и Влашича, Оздоев выбыл на длительный срок

26 июля 2021, 23:32
3

«Зенит» возобновил переговоры по трансферу Джованни Симеоне.

«Уфа» – о судействе в матче с ЦСКА: «Ку-ку чемпионат стартовал!».

Талалаев – болельщику «Крыльев»: «Иди сюда! Спокойно поговорим».

Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России.

Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените».

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта».

«Чемпионат»: Оздоев выбыл на длительный срок. У него подозрение на «кресты».

Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией.

Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы».

«Зенит» объявил об уходе Дриусси. Он выкупил свой контракт.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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житель СПб
1627333682
Ключевое слово для Зенита - может?!
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Garrincha58
1627366402
Себу отпустили тогда зачем опять искать каких то лузеров пусть играют молодые, вот Оздоев выбыл, а его Кравцов достойно заменил надо доверять своим а то многих уже раздали по арендам и зачем всё равно в ЛЧ ничего не светит в ЧР Спартак уверен уже чемпион как никак 100-летие клуба если не сами то помогут так что пока можнео смело наигрывать молодёжь чем тратить деньги на Влашичей или Симеонов
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zigbert
1627387715
ЦСКА нужно срочно поднять отступные за Влашича.
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