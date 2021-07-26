Главные новости дня. «Зенит» может подписать Джованни Симеоне и Влашича, Оздоев выбыл на длительный срок

«Зенит» возобновил переговоры по трансферу Джованни Симеоне.

«Уфа» – о судействе в матче с ЦСКА: «Ку-ку чемпионат стартовал!».

Талалаев – болельщику «Крыльев»: «Иди сюда! Спокойно поговорим».

Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России.

Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените».

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Личные отношения останутся за бортом. Дорога в сборную никому не закрыта».

«Чемпионат»: Оздоев выбыл на длительный срок. У него подозрение на «кресты».

Карпин попросил перенести шестой тур РПЛ с матчем «Зенит» – ЦСКА из-за игры с Хорватией.

Карпин: «Задача сборной – попасть на ЧМ. Хотелось бы играть как «Барселона» в лучшие годы».

«Зенит» объявил об уходе Дриусси. Он выкупил свой контракт.