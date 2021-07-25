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  • РФС разработал кодекс поведения для судей. Нельзя пить спиртное в публичных местах, делать ставки, принимать подарки дороже 10 тысяч рублей

РФС разработал кодекс поведения для судей. Нельзя пить спиртное в публичных местах, делать ставки, принимать подарки дороже 10 тысяч рублей

25 июля 2021, 12:48
10

В РФС официально будет утвержден кодекс поведения для судей и инспекторов. Там будет оговорен ряд запретов. Они таковы.

– разглашать служебную информацию;

– допускать посторонних лиц в судейскую комнату;

– участвовать в азартных играх;

– делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);

– распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;

– распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;

– участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;

– получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.

Нарушителей можно будет:

– предупредить;

– отстранить на определенное число туров или до конца сезона;

– понизить в рейтинге;

– вывести из списка судей или инспекторов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Ziklop
1627208914
по 9999 рублей от тысячи фанатов можно принять
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NewLife
1627215412
А устраивать детей на работу в Газпром можно ? А отдавать сестер замуж за игороков синита ? А в шахматы играть на деньги? А отдыхать на Лазурном побережье Франции за счет спонсора ? Самый смешной и важный пункт номер 1))) Общественная организация засекречивает что-то от общественности.
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Skull_Boy
1627216808
10 косых нельзя, а вот 1 млн можно
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vladimir-7
1627218240
Слабенький Кодекс, полно дыр для получения судейского навара.
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Алехсбургер.
1627219182
Нельзя е.бать королеву и красть миллион.(перевод))) Всё. Мы-без арбитров.
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zigbert
1627222944
Да вообще надо запретить всевозможные подарки.
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Павелий
1627225335
Т.е. Газпром будет дарить арбитрам машиныпо частям? Левое переднее колесо, передний бампер, зеркало заднего вида...
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