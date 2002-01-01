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    РФС разработал кодекс поведения для судей. Нельзя пить спиртное в публичных местах, делать ставки, принимать подарки дороже 10 тысяч рублей

    В РФС официально будет утвержден кодекс поведения для судей и инспекторов. Там будет оговорен ряд запретов. Они таковы.

    – разглашать служебную информацию;

    – допускать посторонних лиц в судейскую комнату;

    – участвовать в азартных играх;

    – делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);

    – распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;

    – распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;

    – участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;

    – получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.

    Нарушителей можно будет:

    – предупредить;

    – отстранить на определенное число туров или до конца сезона;

    – понизить в рейтинге;

    – вывести из списка судей или инспекторов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1393

      Ziklop 9 минут назад

      по 9999 рублей от тысячи фанатов можно принять

      0
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      Рейтинг: +13326

      KLIM777 20 минут назад

      значит можно 10 подарков по 9 тысяч

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