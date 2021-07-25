РФС разработал кодекс поведения для судей. Нельзя пить спиртное в публичных местах, делать ставки, принимать подарки дороже 10 тысяч рублей

В РФС официально будет утвержден кодекс поведения для судей и инспекторов. Там будет оговорен ряд запретов. Они таковы.
– разглашать служебную информацию;
– допускать посторонних лиц в судейскую комнату;
– участвовать в азартных играх;
– делать ставки на тотализаторах (лично или через представителя);
– распивать спиртные напитки в публичных местах и допускать иные формы демонстрации поведения, противоречащего принципам здорового образа жизни, честной игры;
– распивать спиртные напитки, совместно отдыхать или проводить время с официальными лицами клубов перед матчем и после него;
– участвовать в рекламных кампаниях (кроме кампаний РФС), если реклама предполагает использование ассоциации с футбольным судейством;
– получать подарки, кроме сувенирной продукции стоимостью до 10 тысяч рублей.
Нарушителей можно будет:
– предупредить;
– отстранить на определенное число туров или до конца сезона;
– понизить в рейтинге;
– вывести из списка судей или инспекторов.