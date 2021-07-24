Главные новости дня. Писарев войдет в штаб сборной России, «Локомотив» купил у «Байера» Едвая

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«МЮ» продлил контракт с Сульшером до 2024 года.

«Можем приютить». «Динамо» ответило фанатке, сообщившей о поставленной на победу «Ростова» квартире.

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«Зенит»: «Дриусси может выкупить свой контракт».

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«Нет времени на раскачку». Писарев подтвердил, что войдет в штаб Карпина в сборной России.