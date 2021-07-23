Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ не будет в FIFA 22

23 июля 2021, 19:35
10

РПЛ не вернется в новую версию футбольного симулятора FIFA (FIFA 22). Причина – продолжение контракта с компанией Konami, разработчиком симулятора PES, где чемпионат России присутствует на протяжении последних лет.

По этому поводу высказался директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павел Суворов.

– Будет ли лига открыта к новому партнерству с EA? Когда будет принято решение о новом киберпартнере лиги?

– Контракт с Konami действует еще сезон с возможностью продления. Конечно, Российская Премьер-лига уже сейчас вырабатывает позицию на этот счет. Думаем, что уже до конца этого года лига придет к решению, с кем работать в будущем.

  • В FIFA 22 появится комментатор-женщина.
  • Также в игре будет присутствовать статистический показатель xG (ожидаемые голы).
  • Выход игры намечен на осень.

Источник: Eurosport
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1627058614
Игра от этого абсолютно ничего не потеряет) Мало же кто играет игрочками с рейтингом 50-60)
Ответить
Лфшт
1627061678
Кто то еще играет в это гавно ?
Ответить
Hektor 84
1627063014
Почему тогда другие лиги присутствуют и в Фифа и в ПЕС? Кто знает просвятите
Ответить
serglider
1627064850
РПЛ там не присутствует - потому, что отстой! Кому интересно играть клубом регулярно занимающих последние места в еврокубках? Тем более, что и клубы и сборная постоянно проседает в всевозможных рейтингах ФИФА. Неудачники и отстойники никому не интересны, даже в киберспорте... Нужны яркие победы! А их нет и... непредвидется в ближайшее время!
Ответить
Persona_non_Grata
1627071670
КАК МЫ ЭТО ПЕРЕЖИВЕМ ???!!! )))
Ответить
inzek
1627084294
а зачем? игра уже как wot еле дышит) я просто играю и в курсе событий)
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
4
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
1
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
7
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
1
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
24
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
7
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
3
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
32
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
9
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+