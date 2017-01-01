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    РПЛ не будет в FIFA 22

    РПЛ не вернется в новую версию футбольного симулятора FIFA (FIFA 22). Причина – продолжение контракта с компанией Konami, разработчиком симулятора PES, где чемпионат России присутствует на протяжении последних лет.

    По этому поводу высказался директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павел Суворов.

    – Будет ли лига открыта к новому партнерству с EA? Когда будет принято решение о новом киберпартнере лиги?

    – Контракт с Konami действует еще сезон с возможностью продления. Конечно, Российская Премьер-лига уже сейчас вырабатывает позицию на этот счет. Думаем, что уже до конца этого года лига придет к решению, с кем работать в будущем.

    • В FIFA 22 появится комментатор-женщина.
    • Также в игре будет присутствовать статистический показатель xG (ожидаемые голы).
    • Выход игры намечен на осень.

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    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1285

      serglider 35 минут назад

      РПЛ там не присутствует - потому, что отстой! Кому интересно играть клубом регулярно занимающих последние места в еврокубках? Тем более, что и клубы и сборная постоянно проседает в всевозможных рейтингах ФИФА. Неудачники и отстойники никому не интересны, даже в киберспорте... Нужны яркие победы! А их нет и... непредвидется в ближайшее время!

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      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 1 час назад

      Почему тогда другие лиги присутствуют и в Фифа и в ПЕС? Кто знает просвятите

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      Рейтинг: +558

      Лфшт 1 час назад

      Кто то еще играет в это гавно ?

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      Рейтинг: +1537

      кто там 2 часа назад

      Игра от этого абсолютно ничего не потеряет) Мало же кто играет игрочками с рейтингом 50-60)

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      Рейтинг: +5867

      Fusballer > кто там 2 часа назад

      Ну почему же. Я играл за Спартак. Выиграл Лигу чемпионов не один раз)))) Хоть так.

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      Рейтинг: +1537

      кто там > Fusballer 2 часа назад

      =)))

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