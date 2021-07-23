РПЛ не будет в FIFA 22

РПЛ не вернется в новую версию футбольного симулятора FIFA (FIFA 22). Причина – продолжение контракта с компанией Konami, разработчиком симулятора PES, где чемпионат России присутствует на протяжении последних лет.
По этому поводу высказался директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павел Суворов.
– Будет ли лига открыта к новому партнерству с EA? Когда будет принято решение о новом киберпартнере лиги?
– Контракт с Konami действует еще сезон с возможностью продления. Конечно, Российская Премьер-лига уже сейчас вырабатывает позицию на этот счет. Думаем, что уже до конца этого года лига придет к решению, с кем работать в будущем.
- В FIFA 22 появится комментатор-женщина.
- Также в игре будет присутствовать статистический показатель xG (ожидаемые голы).
- Выход игры намечен на осень.
Источник: Eurosport