РПЛ не будет в FIFA 22

РПЛ не вернется в новую версию футбольного симулятора FIFA (FIFA 22). Причина – продолжение контракта с компанией Konami, разработчиком симулятора PES, где чемпионат России присутствует на протяжении последних лет.

По этому поводу высказался директор по коммерции, маркетингу и коммуникациям РПЛ Павел Суворов.

– Будет ли лига открыта к новому партнерству с EA? Когда будет принято решение о новом киберпартнере лиги?

– Контракт с Konami действует еще сезон с возможностью продления. Конечно, Российская Премьер-лига уже сейчас вырабатывает позицию на этот счет. Думаем, что уже до конца этого года лига придет к решению, с кем работать в будущем.