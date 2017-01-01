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    «Спартак» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2021/22

    «Спартак» презентовал новую форму команды.

    Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На майке есть воротник. Гостевая форма представлена в белом цвете с красной полосой.

    Технический спонсор клуба – компания Nike.

    • В прошлом сезоне РПЛ столичный клуб занял 2-е место.
    • 24 июля для «Спартака» начинается новый сезон. Соперник – «Рубин».
    • В 3-м отборочном раунде ЛЧ «Спартак» сыграет с «Бенфикой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии8
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      Рейтинг: +49408

      portero 2 часа назад

      Красная лучше с воротничком, на белой все наоборот не понравился красная полоса на воротнике...
      Красной плюс
      Белой минус

      0
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      Рейтинг: +10

      feher58 3 часа назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно пишите
      мне в телеграм @goo34 там обсудим, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...

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      Рейтинг: +87598

      zigbert 3 часа назад

      Да совсем выглядит неплохо.

      2
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      Рейтинг: +3372

      momwig_ 4 часа назад

      Ну, полоска есть, без экспериментов обошлись - и слава Богу. Ромбик должен быть на ней, но куда уж, там Лукойл.

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      Рейтинг: +7215

      "supermax" 4 часа назад

      Вызываю литейного и парацетамола... Вперёд, уродцы

      1
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      Рейтинг: +990

      tarasofka > "supermax" 4 часа назад

      уборщицы уже выстраиваются в очередь, чтобы поскорее намотать эти кб-тряпки на свои швабры!

      0
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      Рейтинг: +15551

      JTherry > tarasofka 2 часа назад

      в Удельной пи*оры в очередь выстроились чтобы поскорее намотать СЧГ тряпки на свои ЛГБТ-шные флаги...

      2
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      Рейтинг: +7215

      "supermax" > tarasofka 2 часа назад

      Это уже было... Незачет

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