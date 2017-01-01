«Спартак» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2021/22

Красная лучше с воротничком, на белой все наоборот не понравился красная полоса на воротнике...
Красной плюс
Белой минус
«Спартак» презентовал новую форму команды.
Домашний комплект выполнен в красном цвете с белой поперечной полосой. На майке есть воротник. Гостевая форма представлена в белом цвете с красной полосой.
Технический спонсор клуба – компания Nike.
- В прошлом сезоне РПЛ столичный клуб занял 2-е место.
- 24 июля для «Спартака» начинается новый сезон. Соперник – «Рубин».
- В 3-м отборочном раунде ЛЧ «Спартак» сыграет с «Бенфикой».