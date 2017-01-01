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    ⚽ РПЛ. «Ростов» и «Динамо» откроют новый сезон

    Сегодня, 23 июля, матчем «Ростов»«Динамо» стартует новый сезон РПЛ.

    Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет без зрителей.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

    23 июля, 20:00 мск

    Химки – Зенит (Санкт-Петербург)

    24 июля, 17:30 мск

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

    24 июля, 20:00 мск

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

    24 июля, 20:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Краснодар

    25 июля, 17:30 мск

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)

    25 июля, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Уфа

    25 июля, 20:00 мск

    Нижний Новгород – Сочи

    26 июля, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +910

      Граф2019 1 час назад

      ... откроют сезон пустых стадионов...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3290

      neim 3 часа назад

      Удачи Динамо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      feher58 3 часа назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно пишите
      мне в телеграм @goo34 там обсудим, может будем брать 50 на 50 так будет реально выгодней...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7176

      Cleaner 3 часа назад

      Удачи Ростову!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31405

      zra78 3 часа назад

      Всех поздравляю с открытием!

      1
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      Рейтинг: +20485

      slavutiq70 4 часа назад

      Поехали!!!Ждём интересного сезона,,,жаль что не при полных трибунах,,,

      2
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      Рейтинг: +87598

      zigbert 4 часа назад

      Красивой игры и удачного старта всем клубам!

      4
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      Рейтинг: +15551

      JTherry 5 часов назад

      вперед и с песней..!)

      4
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      Рейтинг: +131

      Кирилл Михайлов 5 часов назад

      Дождались!

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