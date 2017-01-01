⚽ РПЛ. «Ростов» и «Динамо» откроют новый сезон

Сегодня, 23 июля, матчем «Ростов» – «Динамо» стартует новый сезон РПЛ.

Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет без зрителей.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)

23 июля, 20:00 мск

Химки – Зенит (Санкт-Петербург)

24 июля, 17:30 мск

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

24 июля, 20:00 мск

Рубин (Казань) – Спартак (Москва)

24 июля, 20:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Краснодар

25 июля, 17:30 мск

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)

25 июля, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Уфа

25 июля, 20:00 мск

Нижний Новгород – Сочи

26 июля, 19:00 мск

Календарь РПЛ