⚽ РПЛ. «Ростов» и «Динамо» откроют новый сезон

... откроют сезон пустых стадионов...
Сегодня, 23 июля, матчем «Ростов» – «Динамо» стартует новый сезон РПЛ.
Начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет без зрителей.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва)
23 июля, 20:00 мск
Химки – Зенит (Санкт-Петербург)
24 июля, 17:30 мск
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)
24 июля, 20:00 мск
Рубин (Казань) – Спартак (Москва)
24 июля, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Краснодар
25 июля, 17:30 мск
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный)
25 июля, 19:00 мск
25 июля, 20:00 мск
26 июля, 19:00 мск