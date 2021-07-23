Главные новости дня. «Сочи» победил в дебютном еврокубковом матче, ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым

Матч «Рубин» – «Спартак» пройдет со зрителями

Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

С 2022 года АПЛ снова будут показывать на «Матч ТВ». Сумма контракта – 1,3 миллиарда рублей в год

«Ландскрона» – фанатам «Зенита»: «Просим отказаться от похода на гостевую трибуну в матче с «Химками»

ЦСКА представил новую форму. Гостевой комплект – с логотипом ОЛЛС, резервный – фиолетовый

Экс-защитник «Локомотива» Лысов объявил о завершении карьеры в 23 года

Волошин отстранен от судейства из-за поддельных ПЦР-тестов

Влашич подтвердил желание уйти из ЦСКА

Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором»

Лига конференций. «Сочи» разгромил «Кешлю» в дебютном еврокубковом матче