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В РПЛ могут ввести шестую замену в качестве эксперимента

22 июля 2021, 18:24
11

Член судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что РПЛ может поучаствовать в эксперименте по введению шестой замены в матче.

Шестую замену разрешат делать в случае сотрясения мозга у футболиста.

«Завтра нам должны сообщить в УЕФА, будем ли мы участвовать в эксперименте по возможности проведения дополнительной, шестой, замены в случае, если игрок получит травму головы.

Если врач устанавливает, что у футболиста сотрясение мозга, то команде будет разрешено провести еще одну – шестую замену. Напомним, что ранее в связи с пандемией коронавируса было разрешено пять замен в матче», – сказал Левников.

  • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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Алехсбургер.
1626968556
Давайте начнём с шестого судьи.. пятый на VARе сидит. Должен же кто-то наконец по башке получить.
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Иван Петров 1986
1626971822
Да нужно разрешить менять 11 игроков и одного тренера.
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Fusballer
1626976601
Ещё добавить замену судьи, если одной из команд не понравится его судейство.
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oyabun
1626978824
Всё это большое количество замен на пользу главным образом богатым командам, у которых по 2 или более сильных равноценных состава. Ведь гораздо легче побеждать, когда тренер дает установку своим игрокам "Ты должен выложиться польностью, потерпеть всего 45 мин, а потом мы тебя заменим..". А что же делать тем командам, у которых по причине финансовых трудностей в запасе одна необстреляная молодежь?
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Andrew01
1626980198
Сотрясение будет в каждом втором матче.....
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NewLife
1626981757
Это профанация на поводу у богатых клубов, чтобы клубам по-беднее с короткой скамьей было труднее сопротивляться. Давайте уже тогда внедряйте хоккейную систему и хронометраж чистого времени.
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igorkukwgp
1626987806
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PAREVG.
1626997371
Ну и хрень, игроки будут специально симулировать сотряс. А вот если, при этом прописать в регламенте, что замененному игроку нельзя играть в официальных матчах минимум 14 календарных дней, симуляций будет мало, или не будет совсем. А вообще, я считаю, большое количество замен - плохо. Начал игру один состав, а заканчивает наполовину другой. Раньше, во времена моего детства, вообще не было замен, если кто получил травму, команда доигрывала в меньшинстве, в начале 70х, разрешили сразу 2 замены, в середине 90х - 3, в связи с (несуществующей) пандемией - 5, а теперь под шумок и шестую. С такими темпами, через пару лет, введут неограниченное количество замен, и перестанут официальные матчи, отличаться от предсезонных "товарняков"
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BlackMurder
1627016698
Мда, я думал в российском футболе деградировать то некуда, ошибся) а еще можно сразу после первого тура вручать золотые медали, локомотиву, ЦСКА, Спартак, зенит, Рубин, можно так же отменить играть на газоне, пусть на асфальте пробуют в бутсах, экспериментируйте)
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zigbert
1627027339
Конечно такое количество замен будет выгодно командам с длинной скамейкой качественных игроков.
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