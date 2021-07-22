В РПЛ могут ввести шестую замену в качестве эксперимента

Член судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что РПЛ может поучаствовать в эксперименте по введению шестой замены в матче.

Шестую замену разрешат делать в случае сотрясения мозга у футболиста.

«Завтра нам должны сообщить в УЕФА, будем ли мы участвовать в эксперименте по возможности проведения дополнительной, шестой, замены в случае, если игрок получит травму головы.

Если врач устанавливает, что у футболиста сотрясение мозга, то команде будет разрешено провести еще одну – шестую замену. Напомним, что ранее в связи с пандемией коронавируса было разрешено пять замен в матче», – сказал Левников.