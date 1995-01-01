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    В РПЛ могут ввести шестую замену в качестве эксперимента

    Член судейского комитета РФС Николай Левников сообщил, что РПЛ может поучаствовать в эксперименте по введению шестой замены в матче.

    Шестую замену разрешат делать в случае сотрясения мозга у футболиста.

    «Завтра нам должны сообщить в УЕФА, будем ли мы участвовать в эксперименте по возможности проведения дополнительной, шестой, замены в случае, если игрок получит травму головы.

    Если врач устанавливает, что у футболиста сотрясение мозга, то команде будет разрешено провести еще одну – шестую замену. Напомним, что ранее в связи с пандемией коронавируса было разрешено пять замен в матче», – сказал Левников.

    • Новый сезон РПЛ стартует завтра, 23 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2417

      Иван Петров 1986 28 минут назад

      Да нужно разрешить менять 11 игроков и одного тренера.

      0
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      Рейтинг: +7141

      Cleaner 1 час назад

      Да меняйте всех, чего уж там мелочиться...(

      0
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      Рейтинг: +3279

      Алехсбургер. 1 час назад

      Давайте начнём с шестого судьи..
      пятый на VARе сидит.
      Должен же кто-то наконец по башке получить.

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