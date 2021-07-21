Главные новости дня. Блан может возглавить сборную России, «Монако» предложил 30 миллионов за Влашича

Журналист Галетти: «Монако» предложил 30 миллионов за Влашича.

Трансляция игры «Сочи» – «Кешля» будет доступна только в интернете. Стоимость – от 79 рублей.

«СЭ»: матч 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Нижний Новгород» смогут посетить не более 500 зрителей.

Ольссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт».

«ВЭБ-Арена» получила статус COVID-free зоны. На матчи ЦСКА пустят 500+ человек при наличии QR-кодов.

Стадионы «Спартака» и «Динамо» получили статус COVID-free зон.

Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России.

«СЭ»: Роспотребнадзор Татарстана запретил пускать зрителей на матч «Рубин» – «Спартак».

«Чемпионат»: Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч с «Уфой» при пустых трибунах.

«Фратрия»: «Прививка не может быть обязательным условием посещения стадиона. Затем без QR-кодов начнут выселять за Урал?».