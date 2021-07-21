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  • «В это трансферное я выбрала подарки!». Зарема показала новый автомобиль

«В это трансферное я выбрала подарки!». Зарема показала новый автомобиль

21 июля 2021, 20:15
24

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова показала новый автомобиль. Перед вручением его украсили красно-белыми шарами.

«В это трансферное я выбрала подарки!» – подписала фото Салихова.

  • В 2019 году перед трансфером Джордана Ларссона Салихова сказала Федуну: «Если он не заиграет, можешь мне не делать подарков».
  • Единственный трансфер «Спартака» этим летом – выкуп у «Челси» Виктора Мозеса (5 миллионов евро).
  • 24 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Казани с «Рубином».

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (24)
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R_a_i_n
1626888375
Пол страны письку сосёт с з.п. 20-25 а она тут дразнится. Лучше бы Газизова стебала.
Ответить
Алехсбургер.
1626888873
На..болтала.
Ответить
NewLife
1626889585
Покатаешь Газизова на своем бентли, чтобы за долги не забрал.?
Ответить
Иван Петров 1986
1626889777
А я позволил себе бутылочку водочки.
Ответить
"supermax"
1626890288
а ведь это мог быть еще один педро роша
Ответить
MaxRnD
1626891251
АвтоВАЗ ?
Ответить
deinego77@yandex.ru
1626891396
Бомбардир!!!! Вы так дальше труселя скоро её показывать будете! Где она и где футбол!!! Кого вы в редакторы набрали???
Ответить
Боцман59rus
1626891729
как то без фантазии, вульгарно.... А откуда спрашивается взяться фантазии и вкусу у колхозницы на понтах, не удивлюсь леопардовому пиджаку в ее гардеробе))
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ЮНик
1626892629
кто такая Зарема? каким боком эта Зарема к футболу? Это сайт "Бомбардир" или "секс-бомбардир"? Каждый день Зорема, Зорема, Зорема. На матчТВ Канделаки, тут Зарема... Да уж лучше про мастурбатора пишите, чемпиона Европы в группе "Ж". В глубокой группе "Ж".
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oyabun
1626895749
Как пошленько и вульгарно. Не знал, что Бомбардир, это филиал Инстаграма.
Ответить
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