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    «В это трансферное я выбрала подарки!». Зарема показала новый автомобиль

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова показала новый автомобиль. Перед вручением его украсили красно-белыми шарами.

    «В это трансферное я выбрала подарки!» – подписала фото Салихова.

    • В 2019 году перед трансфером Джордана Ларссона Салихова сказала Федуну: «Если он не заиграет, можешь мне не делать подарков».
    • Единственный трансфер «Спартака» этим летом – выкуп у «Челси» Виктора Мозеса (5 миллионов евро).
    • 24 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Казани с «Рубином».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    21.07.2021 20:15
    Комментарии23
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      Рейтинг: +28452

      oyabun 5 часов назад

      Как пошленько и вульгарно. Не знал, что Бомбардир, это филиал Инстаграма.

      6
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      ...
      Рейтинг: +547

      Лфшт > oyabun 3 часа назад

      в самого своего начала существования

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2236

      Валерий2705 5 часов назад

      Ска бежать надо с этого сайта, я даже не думал, что может быть что то д.е.р.ь.м.о.в.е.й Матч ТВ. Но редакторы бомбардура могут пробить любое днище. Можно не проводить текстувую трансляцию полуфинала крупного ФУТБОЛЬНОГО турнира, но сосалкино авто, нужно обязательно выложить. Каждый с.у.к.а день - зареееема. Кто это б.л.я.д.ь, что о ней новостей за день больше чем о Мбаппе, Месси и Роналду вместе взятых? Это ещё и в главных новостях. Небось д.р.о.ч.и.т.е на неё всей редакцией. Какое же вы позорище, фу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3660

      mopecekca > Валерий2705 3 часа назад

      ну и беги ***** отсюда, мудила...лучше про твою шлюбу читать чтоли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Semushkin Roman Valerievi 5 часов назад

      Ну в машинах конечно лучше Заремочка разбирается, особенно в их рулевой части...-))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4222

      ЮНик 6 часов назад

      кто такая Зарема? каким боком эта Зарема к футболу? Это сайт "Бомбардир" или "секс-бомбардир"? Каждый день Зорема, Зорема, Зорема. На матчТВ Канделаки, тут Зарема... Да уж лучше про мастурбатора пишите, чемпиона Европы в группе "Ж". В глубокой группе "Ж".

      7
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      ...
      Рейтинг: +31403

      zra78 > ЮНик 5 часов назад

      Уже писал,они дро.ат на Салихову

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24116

      Боцман59rus 6 часов назад

      как то без фантазии, вульгарно....
      А откуда спрашивается взяться фантазии и вкусу у колхозницы на понтах, не удивлюсь леопардовому пиджаку в ее гардеробе))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2775

      minaev23 6 часов назад

      Бомбардир!!!! Вы так дальше труселя скоро её показывать будете! Где она и где футбол!!! Кого вы в редакторы набрали???

      8
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Хейтер Аларм > minaev23 6 часов назад

      Школьников набрали

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2775

      minaev23 > Хейтер Аларм 6 часов назад

      озабоченных

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12401

      Persona_non_Grata > minaev23 3 часа назад

      Ну кто виноват , что футбольные новости не находят столько откликов , как подобные желтушные ((( Если бы мы оставляли их без реакции , а иногда и объявляли публичный бойкот , ну скажем на недельку или месяц , что кстати я уже делал , но одиночные " пикеты " не дорого стоят , то глядишь и новостей таких было бы поменьше .

      0
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      Рейтинг: +45436

      MaxRnD 6 часов назад

      АвтоВАЗ ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7211

      "supermax" 6 часов назад

      а ведь это мог быть еще один педро роша

      5
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      Рейтинг: +2416

      Иван Петров 1986 6 часов назад

      А я позволил себе бутылочку водочки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9031

      NewLife 6 часов назад

      Покатаешь Газизова на своем бентли, чтобы за долги не забрал.?

      4
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