«В это трансферное я выбрала подарки!». Зарема показала новый автомобиль

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова показала новый автомобиль. Перед вручением его украсили красно-белыми шарами.
«В это трансферное я выбрала подарки!» – подписала фото Салихова.
- В 2019 году перед трансфером Джордана Ларссона Салихова сказала Федуну: «Если он не заиграет, можешь мне не делать подарков».
- Единственный трансфер «Спартака» этим летом – выкуп у «Челси» Виктора Мозеса (5 миллионов евро).
- 24 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Казани с «Рубином».
Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой