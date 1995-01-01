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    Football Insider: «Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу, но не станет платить за него больше 20 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Football Insider, «Вест Хэм» возобновил интерес к 23-летнему футболисту и продолжает вести переговоры со «Спартаком».

    Лондонский клуб не станет платить за Крала больше 20 миллионов фунтов. Эту сумму «Спартак» требовал за футболиста перед Евро-2020.

    «Вест Хэм» убежден, что сейчас игрока можно подписать за более низкую сумму. В клубе остались разочарованы его игрой на турнире.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Football Insider

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5752

      Fusballer 12 минут назад

      "В клубе остались разочарованы его игрой на турнире." - Ну и нафиг он тогда им нужен?

      0
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 19 минут назад

      Правильно. Зачем платить 20 лямов за 2 лямного игрочишку!

      0
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      Рейтинг: +5752

      Fusballer > paracetamol 12 минут назад

      Правильно! Лучше заплатить 40 лямов за ленивого н_егра)))

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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 > paracetamol 12 минут назад

      ... да еще фунтов стерлингов...

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      Рейтинг: +4433

      Павелий > paracetamol 10 минут назад

      А адекватны ли были цены за ленивых аргентинских футболёров? За Малкома? Продолжать список, учитывая что за них платили ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги!?

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