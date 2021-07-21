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  • Главные новости дня. Кунц – фаворит на пост тренера сборной России, «Рубин» обвинили в вымогательстве зарплаты у игроков

Главные новости дня. Кунц – фаворит на пост тренера сборной России, «Рубин» обвинили в вымогательстве зарплаты у игроков

21 июля 2021, 00:28

«Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит.

Карпин возглавит сборную России при условии совмещения с работой в «Ростове». РФС против.

Болельщики «Спартака» не смогут посетить гостевой матч с «Бенфикой» в квалификации ЛЧ.

The Telegraph: Шоу играл со сломанными ребрами в трех матчах Евро-2020, включая финал.

Обухов: «В «Торпедо» перед играми нам кололи по 4 инъекции и давали 15 таблеток».

Прядкин: «Многие клубы за отмену лимита. Поощрение за молодых игроков – один из вариантов».

«РБ-Спорт»: зарплата Цорна в «Локомотиве» – 400 тысяч в год.

Агент Лунева: «Зенит» сделал 5-6 предложений. Мы ничего не просили».

«Рубин» обвинили в вымогательстве половины зарплаты у форварда «ДАКа» Рамиреса. В клубе это назвали глупостью.

Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой.

Источник: Бомбардир.ру
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