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    Сборная России сыграет с Кипром в Казани, а со Словакией – в Санкт-Петербурге

    Пресс-служба сборной России назвала города и стадионы, которые примут матчи команды в октябре и ноябре.

    В указанные месяцы россияне проведут две домашние игры отборочного турнира ЧМ-2022.

    • Россия – Словакия, 8 октября, 21:45 мск, Казань, «Ак Барс Арена».
    • Россия – Кипр, 11 ноября, 20:00 мск, Санкт-Петербург, «Газпром Арена».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал сборной России

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    20.07.2021 14:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11695

      paracetamol 9 часов назад

      Тренера в сборную найдите наконец, блин! Нормального!

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      Рейтинг: +13642

      Garrincha58 12 часов назад

      Бомбардир заголовок поменяйте

      1
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      Рейтинг: +49346

      portero > Garrincha58 10 часов назад

      Текст и заголовок наоборот команды поставили...

      1
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      Рейтинг: +7101

      Cleaner 13 часов назад

      В Питере наши должны выиграть. Но сомнения есть даже в этом...

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      Рейтинг: +10

      Slavan62 > Cleaner 11 часов назад

      Это на Петровиче всех драли...

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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus 13 часов назад

      - пока не отмоются от позора, запретить на форме цвета и герб, определяющие принадлежность к государству и вместо гимна, пусть слушают, скажем шнура, или моргенштерна.
      И последнее, матчи проводить на стадионах уровня Томи, или Пермской Звезды, соответственно в этих же регионах и без освещения и внимания СМИ. Может тогда корону скинут и берега начнут наблюдать))

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      Рейтинг: +7199

      "supermax" > Боцман59rus 13 часов назад

      Одного там точно не помешало бы раскороновать... Гроза плять Кипра и Сан-Марино

      1
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      Рейтинг: +24100

      Боцман59rus > "supermax" 12 часов назад

      - с Оздоевым, Кудряшовым и Дзюбой в составе, даже интересоваться результатом не буду , не то что смотреть)))

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      Рейтинг: +7199

      "supermax" 13 часов назад

      ура..кипр...зажжем

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