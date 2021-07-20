Сборная России сыграет с Кипром в Казани, а со Словакией – в Санкт-Петербурге

Тренера в сборную найдите наконец, блин! Нормального!
Пресс-служба сборной России назвала города и стадионы, которые примут матчи команды в октябре и ноябре.
В указанные месяцы россияне проведут две домашние игры отборочного турнира ЧМ-2022.
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Пресс-служба сборной России назвала города и стадионы, которые примут матчи команды в октябре и ноябре.
В указанные месяцы россияне проведут две домашние игры отборочного турнира ЧМ-2022.
Тренера в сборную найдите наконец, блин! Нормального!
Бомбардир заголовок поменяйте
Текст и заголовок наоборот команды поставили...
- пока не отмоются от позора, запретить на форме цвета и герб, определяющие принадлежность к государству и вместо гимна, пусть слушают, скажем шнура, или моргенштерна.
И последнее, матчи проводить на стадионах уровня Томи, или Пермской Звезды, соответственно в этих же регионах и без освещения и внимания СМИ. Может тогда корону скинут и берега начнут наблюдать))
Одного там точно не помешало бы раскороновать... Гроза плять Кипра и Сан-Марино
- с Оздоевым, Кудряшовым и Дзюбой в составе, даже интересоваться результатом не буду , не то что смотреть)))
ура..кипр...зажжем