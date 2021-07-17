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  • Чтобы выиграть Кубок Париматч Премьер, «Спартаку» нужно не проиграть «Химкам» с разницей 9+ мячей

Чтобы выиграть Кубок Париматч Премьер, «Спартаку» нужно не проиграть «Химкам» с разницей 9+ мячей

17 июля 2021, 17:53
38

После матча «Рубин»«Сочи» «Спартак» приблизился к завоеванию Кубка Париматч Премьер. Чтобы взять трофей, москвичам в последнем туре можно проиграть «Химкам», но только с разницей не больше восьми мячей.

«Спартак» уже брал этот трофей два раза. Завтра, 18 июля, может случиться третий.

  • Завтра, 18 июля, в последнем матче турнира «Спартак» сыграет с «Химками». Начало – в 20:00 по Москве.
  • В первых 2 матчах Кубка Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Сочи» и «Рубин» со счетом 4:0.
  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» 24 июля сыграет в Казани с «Рубином».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (38)
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mamba9090909
1626534306
Поздравляю Спартак! Приз к столетию!))
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oyabun
1626534537
Спартаку плевать на этот трофей. Пока другие по несколько раз на день проигрывают каким то ноунеймам, Спартак реально тестирует себя по играм с ближайшими соперниками по Чемпионату. Обычный тренировочный процесс по слаживанию коллектива и отработке тактических схем.
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sерж
1626534558
теперь в чр можно не участвовать, а праздновать юбилей
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paracetamol
1626535891
Горазды выигрывать второсортные турниры свини.
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lek!
1626536728
С победой , надеюсь в этом году чемпионат будет зрелищным . Интрига будет до последнего тура .
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Алехсбургер.
1626536922
Где-то в Испании,натужно загибая пальцы.. раз,два.три.. Стоял,от умиленья плача.. Унаи Эмери.
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ivany4
1626537145
Кубки всякие нужны, кубки всякие важны. Главное что бы сделали правильные выводы после этого турнира. Говорят начинать длинный путь соревнования с незначительного трофея, или награждения команды медалями за три недели до старта турнира - плохая примета. Но в год столетия Спартака полагаю это не сильно скажется на результате.
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derrik2000
1626541468
Ну, чё??? У-р-р-р-р-а-а-а-а-а!!! ))))))
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Dominator777
1626545195
Коллеги, а что это за Кубок Париматч Премьер и какова его цена (с учетом того, что ведущие клубы РПЛ на Кубок и Суперкубок России выставляют второй состав, либо стараются вылететь из этих соревнований в первых матчах?
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Дедуктор
1626576787
Еще один большой титул в копилку великого клуба. И не надо принижать этот турнир. Разгромлены серьезные профессиональные клубы. Это вам не Рома, громящая почтальонов и швейцаров. Серьезный турнир, серьезные соперники. Слуцкера по итогам можно было бы и в отставку отправить. Опозорился болтун. И, кстати, Химок тоже надо обыгрывать. С максимально неприличным счетом.
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