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    Чтобы выиграть Кубок Париматч Премьер, «Спартаку» нужно не проиграть «Химкам» с разницей 9+ мячей

    После матча «Рубин»«Сочи» «Спартак» приблизился к завоеванию Кубка Париматч Премьер. Чтобы взять трофей, москвичам в последнем туре можно проиграть «Химкам», но только с разницей не больше восьми мячей.

    «Спартак» уже брал этот трофей два раза. Завтра, 18 июля, может случиться третий.

    • Завтра, 18 июля, в последнем матче турнира «Спартак» сыграет с «Химками». Начало – в 20:00 по Москве.
    • В первых 2 матчах Кубка Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Сочи» и «Рубин» со счетом 4:0.
    • В 1-м туре РПЛ «Спартак» 24 июля сыграет в Казани с «Рубином».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2021 17:53
    Комментарии43
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      Рейтинг: +2755

      Дедуктор 10 часов назад

      Еще один большой титул в копилку великого клуба. И не надо принижать этот турнир. Разгромлены серьезные профессиональные клубы. Это вам не Рома, громящая почтальонов и швейцаров. Серьезный турнир, серьезные соперники. Слуцкера по итогам можно было бы и в отставку отправить. Опозорился болтун.
      И, кстати, Химок тоже надо обыгрывать. С максимально неприличным счетом.

      1
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      Рейтинг: +4072

      Zubo 11 часов назад

      Сочи смотрелся сильнее всех и довольно солидно, обидно

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      Рейтинг: +6686

      playsh > Zubo 5 часов назад

      ...при 0:4 солидности что-то не заметил.Но забивать Сочи должны были.

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      Рейтинг: +7021

      Cleaner 19 часов назад

      Неожиданно, но уверенно взяли трофей! А мы все ругаем тут Спартака...

      1
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > Cleaner 14 часов назад

      А что должны были позорно просрать ? - нормальный ТРЕНИРОВОЧНЫЙ турнир , выиграли - нормальненько !

      2
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      Рейтинг: +6686

      playsh > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Главное,что игрой порадовали,не верится даже.

      0
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      Рейтинг: +13174

      Dominator777 19 часов назад

      Коллеги, а что это за Кубок Париматч Премьер и какова его цена (с учетом того, что ведущие клубы РПЛ на Кубок и Суперкубок России выставляют второй состав, либо стараются вылететь из этих соревнований в первых матчах?

      1
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 > Dominator777 18 часов назад

      Ведущие клубы РПЛ не участвуют в играх за этот кубок, а
      решили подарить его свиньям-юбилярам.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > vladimir-7 14 часов назад

      Да идете вы "за холмик" и там наблюдайте за играми ЦСКА .НИКТО не гордится победами в тренировочном турнире и только желчь брызжет из Спартако-ненавистников при одном упоминании о нас !!!

      1
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      Рейтинг: +15451

      JTherry > Persona_non_Grata 4 часа назад

      болелы конюшни никак не могут успокоиться, что их главный "актив" уводит Милан (или не уведет)), а второй - Конюхов (с издевкой подбирают актив в конюшню) продан в зашкваренную на договорняках Чайку за "червонец"...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9038

      Вомбат 19 часов назад

      Зимой Копа дель Соль. Летом Матч Премьер. Не на те кубки руководство Спартака нацеливет команду.

      0
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 20 часов назад

      К сожалению, смотрел только один матч, и в целом Спартак понравился - причем игра была лучше,, чем при Тедеско: больше игровой мысли, сыгранности. Но все таки по этому тренировочному сериалу судить о готовности команд довольно сложно. Впрочем - скоро уже начало Чемпа!

      1
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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > житель СПб 14 часов назад

      Выводы будем делать по итогам чемпионата .

      0
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 20 часов назад

      А что остается свиньям как только утешаться картонным кубкам? Они мастера по Кубкам соли, Канделаки и вот этого шлака. Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > Литейный4 14 часов назад

      Поздравляю Зенит с супер достижением - " СУПЕР КУБОК " ваш , при этом правда пришлось сыграть всего лишь один матч , но это никак не затмевает ваших заслуг в победе в РАЗДУТОМ ТРОФЕЕ !!! )))

      1
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      Рейтинг: +15451

      JTherry > Persona_non_Grata 4 часа назад

      расходы бомжей на выпуск "золотых маек" превысил доходы от матча...) но самое смешное, что трансляция матча была на Первом канале, а не на газпрём-тв, Тину снова облапошили...))

      1
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 20 часов назад

      Ну, чё???
      У-р-р-р-р-а-а-а-а-а!!!
      ))))))

      2
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб > derrik2000 20 часов назад

      Мы за Вас и за Спартак рады! Но все-таки, наверное, не ура... (пока).

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      Рейтинг: +12396

      Persona_non_Grata > житель СПб 14 часов назад

      Не обращай внимание на выпердыши псевдоболельщика ((( , прочти комментарий чуть ниже - ЭТО нормальный и адекватный комментарий НАШИХ !!!

      0
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 21 час назад

      Кубки всякие нужны, кубки всякие важны.
      Главное что бы сделали правильные выводы после этого турнира.
      Говорят начинать длинный путь соревнования с незначительного трофея, или награждения команды медалями за три недели до старта турнира - плохая примета. Но в год столетия Спартака полагаю это не сильно скажется на результате.

      7
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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 22 часа назад

      Где-то в Испании,натужно загибая пальцы..
      раз,два.три..
      Стоял,от умиленья плача..
      Унаи Эмери.

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