Чтобы выиграть Кубок Париматч Премьер, «Спартаку» нужно не проиграть «Химкам» с разницей 9+ мячей

После матча «Рубин» – «Сочи» «Спартак» приблизился к завоеванию Кубка Париматч Премьер. Чтобы взять трофей, москвичам в последнем туре можно проиграть «Химкам», но только с разницей не больше восьми мячей.
«Спартак» уже брал этот трофей два раза. Завтра, 18 июля, может случиться третий.
- Завтра, 18 июля, в последнем матче турнира «Спартак» сыграет с «Химками». Начало – в 20:00 по Москве.
- В первых 2 матчах Кубка Париматч Премьер «Спартак» разгромил «Сочи» и «Рубин» со счетом 4:0.
- В 1-м туре РПЛ «Спартак» 24 июля сыграет в Казани с «Рубином».
Источник: Бомбардир.ру