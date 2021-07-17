Чтобы выиграть Кубок Париматч Премьер, «Спартаку» нужно не проиграть «Химкам» с разницей 9+ мячей

После матча «Рубин» – «Сочи» «Спартак» приблизился к завоеванию Кубка Париматч Премьер. Чтобы взять трофей, москвичам в последнем туре можно проиграть «Химкам», но только с разницей не больше восьми мячей.

«Спартак» уже брал этот трофей два раза. Завтра, 18 июля, может случиться третий.