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    Главные новости дня. Бердыев отправился на переговоры с РФС, «Краснодар» в сезоне-2020/21 потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей

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    «Краснодар» потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей за сезон. В пять раз больше, чем «Спартак».

    Marca: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе зарплату как у Неймара. Он думает над уходом.

    Hypercube порекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль.

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    Sport24: Дмитрий Комбаров завершит карьеру.

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    Baza: Бердыев вылетел на переговоры с РФС.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2021 23:47
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