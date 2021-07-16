Главные новости дня. Бердыев отправился на переговоры с РФС, «Краснодар» в сезоне-2020/21 потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей

Федун: «На исполкоме РФС я предложил в сборную России кандидатуру Тедеско».

Агент Барриоса: «В топ-лигах только 12 команд могут позволить себе покупку Вильмара и его зарплату».

«Краснодар» потратил на молодежный футбол 861 миллион рублей за сезон. В пять раз больше, чем «Спартак».

Marca: «ПСЖ» готов сделать Мбаппе зарплату как у Неймара. Он думает над уходом.

Hypercube порекомендовал РФС перенести финал Кубка России на февраль.

Украинские клубы обязали нанести на форму слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

Экс-защитник «Зенита» Гарай завершил карьеру в 34 года.

Sport24: Дмитрий Комбаров завершит карьеру.

Федун: «Реформа РПЛ «Юпитер 16» – безусловный шаг вперед. Я поддерживаю».

Baza: Бердыев вылетел на переговоры с РФС.