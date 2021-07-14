Главные новости дня. «ПСЖ» подписал Доннарумму, зарплата Месси по новому контракту упадет в два раза

Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне.
«Рубин» близок к продаже Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов.
Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень».
Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру».
Sport.es: Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» на пять лет с понижением зарплаты в два раза.
Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры.
Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит».
Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу».
«Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими.
Официально: Доннарумма – игрок «ПСЖ».
Источник: Бомбардир.ру