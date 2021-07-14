Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «ПСЖ» подписал Доннарумму, зарплата Месси по новому контракту упадет в два раза

    Италия и Аргентина близки к договоренности о проведении матча континентальных чемпионов. Игру посвятят Марадоне.

    «Рубин» близок к продаже Старфельта в «Селтик» за 5 миллионов.

    Перес – о Роналду: «Он идиот, больной парень».

    Глушаков: «Не уступаю ни Зобнину, ни Оздоеву. Когда буду слабее, я закончу карьеру».

    Sport.es: Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной» на пять лет с понижением зарплаты в два раза.

    Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры.

    Перес – о Касильясе: «Щенок, маленький ребенок. Он невысокий и плохо видит».

    Малком: «В России есть только один топ-клуб – «Зенит». Других не вижу».

    «Знамя Труда» подписало футболиста Ильина, отсидевшего больше 5 лет за ДТП с 2 погибшими.

    Официально: Доннарумма – игрок «ПСЖ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2021 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11