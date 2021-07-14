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    В еврокубках впервые сыграны овертаймы после отмены правила выездного гола. Оно действовало 56 лет

    А

    Источник: «Гол»

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    14.07.2021 12:52
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