Heineken хочет спонсировать РПЛ и готова заплатить 2 миллиарда рублей

Сейчас большинство перед матчем пиво пьют в баре, на подходе к стадиону... все кафешки забиты болелами с символикой...
Пивоваренная компания Heineken хочет стать спонсором российской Премьер-лиги. Это может произойти в том случае, если будет принят закон о пиве.
Heineken значится в проектном документе Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.
Компания готова заплатить за спонсорство 2 миллиарда рублей.
- Heineken – нидерландская пивоваренная компания, вторая крупнейшая в мире.
- Heineken – официальный пивной партнер УЕФА.