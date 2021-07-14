Heineken хочет спонсировать РПЛ и готова заплатить 2 миллиарда рублей

Пивоваренная компания Heineken хочет стать спонсором российской Премьер-лиги. Это может произойти в том случае, если будет принят закон о пиве.

Heineken значится в проектном документе Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.

Компания готова заплатить за спонсорство 2 миллиарда рублей.