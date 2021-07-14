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    Heineken хочет спонсировать РПЛ и готова заплатить 2 миллиарда рублей

    Пивоваренная компания Heineken хочет стать спонсором российской Премьер-лиги. Это может произойти в том случае, если будет принят закон о пиве.

    Heineken значится в проектном документе Hypercube, которая разрабатывает реформу российского футбола для РФС.

    Компания готова заплатить за спонсорство 2 миллиарда рублей.

    • Heineken – нидерландская пивоваренная компания, вторая крупнейшая в мире.
    • Heineken – официальный пивной партнер УЕФА.

    Источник: РБК

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    14.07.2021 12:24
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +67330

      portero 14 июля 2021, 16:51

      Сейчас большинство перед матчем пиво пьют в баре, на подходе к стадиону... все кафешки забиты болелами с символикой...

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 14 июля 2021, 14:01

      Наконец поняли, что губит людей не пиво.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2021, 13:47

      жиденько как то, если смотреть на цены игроков по сегодняшним новостям это одна нога от Кьезу и даже не весь Влашич.
      Но если конечно с Тинькофф сравнивать то это большой прогресс.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 14 июля 2021, 13:38

      Нулевку рекламируй, все так делают. Но 2 лярда - копейки, не стоит нагибаться подбирать. Пусть ВВП с едросами 10 лярдов выделят!

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 14 июля 2021, 12:45

      Дюрекс больше подойдёт для спонсорства.

      6
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Fusballer 14 июля 2021, 13:40

      Ахахах я думал сначала ты так Дюкова назвал))))))))))))))) а потом дошло)))))))) Дюков-Дюрекс достойная связка))))))))))

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      Рейтинг: +39

      6pbIH > Andrew01 14 июля 2021, 15:58

      Связка, "3 Д"! Дюков-Дюрекс-капитан нашей сборной и голубого клуба!

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      Рейтинг: +10452

      ivany4 14 июля 2021, 12:40

      Сама РПЛ не смогла продавить закон о пиве на футболе, решили через приглашенных это делать.))
      Не нравиться чиновникам, когда люди трезвым взглядом оценивают их работу. Что в футболе, что в обычной жизни. Стали меньше пить, стали больше спрашивать и интересоваться, - а почему собственно это так, а куда идут денюжки, а почему не сделали что обещали???
      Трезвый болельщик угроза нашему футболу!)) Сначала вернем пиво!!! А пиво без водки деньги на ветер!!! И всем будет хорошо.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14466

      playsh > ivany4 14 июля 2021, 13:24

      Пиво нулёвка,много не выпьешь.А вот то,что из-за бугра,откат приличный будет,а затем процент с продаж.Кап-кап-кап...и это вечность.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 июля 2021, 12:26

      хоть кто то интересуется нашим убогим футболом а руководители опять все как всегда испортят

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 12:25

      А мне больше нравится paulaner hefe weissbier )) Если так дело пошло, пусть paulaner будет спонсором ))

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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 > FENIX-SL 14 июля 2021, 12:45

      Ахахаха! )) А что, идея то норм, как играют такой и спонсор. Представляю слова комментатора: Приветствую на матче РПЛ "Жигулевское светлое", сегодня играют команды - ... (не путать с Жигулевским пивом времен СССР, ссанина что сейчас ни в какое сравнение с пивом СССР не имеет)

      5
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Enter2006 14 июля 2021, 13:43

      играют команды: "Ячменный колос" и "Охота крепкое" )))))))))

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Enter2006 14 июля 2021, 14:01

      Цена от 200 руб за бутылочку не для нашего народа а вот Heineken вполне демократическая цена,,,,

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    • ...
      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 14 июля 2021, 12:06

      Пусть держат свои грязные деньги при себе. Русский - значит трезвый.

      2
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker > Spirit_78 14 июля 2021, 12:23

      Весьма спорное утверждение ;)

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Spirit_78 14 июля 2021, 13:44

      Раньше говорили: "не пьешь, значит шпион!")

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      Рейтинг: +67330

      portero > Andrew01 14 июля 2021, 16:48

      Не пьешь значит что-то скрываешь и имеешь нехорошие намерения... опасный человек.

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Rainmaker 14 июля 2021, 23:39

      Это исторически было так, до того как некоторые цари не начали навязывать пьянство, а затем последовала хрущевско-брежневская кампания по спаиванию населения. Про ельцинское безвременье даже говорить не буду, здесь всё очевидно.

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