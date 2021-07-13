Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи Шимарыгина, пойманного на ставках

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о готовящемся рассмотрении дела в отношении арбитра ФНЛ Александра Шимарыгина, пойманного на ставках.

«До решения комитета по этике не можем раскрывать детали. Думаю, в течение десяти дней мы проведем заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», – сообщил Андреев.