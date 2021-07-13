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    Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи Шимарыгина, пойманного на ставках

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о готовящемся рассмотрении дела в отношении арбитра ФНЛ Александра Шимарыгина, пойманного на ставках.

    «До решения комитета по этике не можем раскрывать детали. Думаю, в течение десяти дней мы проведем заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», – сообщил Андреев.

    • Шимарыгину 37 лет.
    • Арбитр за последние два года поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.
    • Шимарыгин отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2021 20:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3463

      acor94 13 июля 2021, 20:55

      ну если он не ставил на матчи, где он работал, то нормально, это никак не влияло на судейство

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