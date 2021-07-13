Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи Шимарыгина, пойманного на ставках

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил о готовящемся рассмотрении дела в отношении арбитра ФНЛ Александра Шимарыгина, пойманного на ставках.
«До решения комитета по этике не можем раскрывать детали. Думаю, в течение десяти дней мы проведем заседание комитета. Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило», – сообщил Андреев.
- Шимарыгину 37 лет.
- Арбитр за последние два года поставил 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 миллионов рублей.
- Шимарыгин отработал 14 матчей в минувшем сезоне ФНЛ.
Источник: ТАСС