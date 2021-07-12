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    Клубы РПЛ могут внести в заявку до 28 игроков. Из них минимум шесть – доморощенные

    РФС разрешил клубам РПЛ внести в заявку на сезон-2021/22 до 28 игроков – на три больше, чем в минувшем сезоне.

    При этом, не менее шести футболистов должны быть доморощенными.

    Общее количество легионеров в заявке, как и в предыдущем сезоне, не должно превышать восьми.

    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
    • В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит».

    Источник: сайт РФС

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    12.07.2021 15:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 13 июля 2021, 12:32

      Для начала шесть доморощенных , дальше надо добавлять до 11ти. Что бы в каждой команде был хотя один полный состав воспитанников.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2021, 16:35

      так если нет то эти шесть из заявки минус и тогда заявляй 22 игрока и вперёд

      0
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 12 июля 2021, 16:20

      интересно, откуда в Сочи появятся доморощенные футболисты? если только бомжей сделать донорами или ДЮСШ - для ФК Сочи...) а лимит на легов оставили прежним - 8 игроков...

      6
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > JTherry 12 июля 2021, 16:20

      освободился от государственных проблем?))

      опять бомжи кровавые в глазах..))

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Алехсбургер. 12 июля 2021, 16:24

      я весь в госпроблемах и госзадачах погряз))) РФС милостиво разрешил РПЛ добавить "на троих"...

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > пьяныйхоровод 12 июля 2021, 16:59

      да не..))
      Он строй просто держит...он,да Сильвер-умные ребята..,у них строго.
      В отличие от наших разрозненных крикунов..)))

      4
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > JTherry 12 июля 2021, 17:07

      Почему прежним, это неправда , он раньше был 6+5 с 2015 по 2020, а сейчас 8+17 с 20/21 года , по новому по моему ещё не играли, РПЛ пришел к ограничениям в заявке, а не по количеству иностранцев на поле. В силу новый лимит вступил с сезона-2020/21 — у клубов был год, чтобы выбрать из своих составов восемь сильнейших иностранцев. При восьми легионерах на поле конкуренция для "паспортистов" достаточно жёсткая

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Ловкий Бубен 12 июля 2021, 17:42

      прежним, значит, оставили без изменения с сезона 20/21, лимит в 8 легов в заявке вступил в силу с прошлого сезона и на будущий - не изменился, просто добавили трех российских игроков, из них + двоих доморощенных (ранее их должно быть - 4), Бомбардир опубликовал сообщение не полностью, как обычно...)

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > JTherry 12 июля 2021, 18:44

      Наше футбольное руководство, когда надо, всегда лазеечку найдет. )

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      Рейтинг: +690

      Forvard47 12 июля 2021, 16:11

      Да здравствует наша 20 десятка таблицы коэфициэнтов.. когда джае чемпион страны будет с первого раунда квалификации проходить в лч

      Запускайте хэшеэш везде #РфсРаботаютКакМудаки

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 12 июля 2021, 16:07

      свеженький флешмоб под хэштэгом #куплюземляка для спортивных директоров клубов РПЛ..

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июля 2021, 15:54

      _ придется Сереже изучать фамилии питерской молодежки.

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Боцман59rus 13 июля 2021, 12:21

      6 доморощенных без проблем набирается. Насколько помню, воспитанником считается тот, кто с 15 лет до 21 года находился в системе клуба. Сутормин, Кузяев, Кержаков, Мостовой, Круговой, Шамкин, Чистяков - уже семь, ну и ноунеймы всякие из молодёжки.

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