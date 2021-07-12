Клубы РПЛ могут внести в заявку до 28 игроков. Из них минимум шесть – доморощенные

РФС разрешил клубам РПЛ внести в заявку на сезон-2021/22 до 28 игроков – на три больше, чем в минувшем сезоне.

При этом, не менее шести футболистов должны быть доморощенными.

Общее количество легионеров в заявке, как и в предыдущем сезоне, не должно превышать восьми.