Клубы РПЛ могут внести в заявку до 28 игроков. Из них минимум шесть – доморощенные

Для начала шесть доморощенных , дальше надо добавлять до 11ти. Что бы в каждой команде был хотя один полный состав воспитанников.
РФС разрешил клубам РПЛ внести в заявку на сезон-2021/22 до 28 игроков – на три больше, чем в минувшем сезоне.
При этом, не менее шести футболистов должны быть доморощенными.
Общее количество легионеров в заявке, как и в предыдущем сезоне, не должно превышать восьми.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.
- В минувшем сезоне чемпионом России в третий раз подряд стал «Зенит».