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    Главные новости дня. «Байер» объявил о трансфере Лунева, Месси и Неймара признали лучшими игроками Кубка Америки

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    «Байер» объявил о переходе Лунева.

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    Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо».

    Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается».

    Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там».

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    КОНМЕБОЛ признала Месси и Неймара лучшими игроками Кубка Америки.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2021 23:51
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