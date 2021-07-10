Главные новости дня. «Байер» объявил о трансфере Лунева, Месси и Неймара признали лучшими игроками Кубка Америки

«Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта.

«Байер» объявил о переходе Лунева.

Черчесов – о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился».

Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо».

Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается».

Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там».

«Погнали!». «Алания» отметила старт сезона ФНЛ фото обнимающихся девушек.

КОНМЕБОЛ признала Месси и Неймара лучшими игроками Кубка Америки.

«Надеюсь, история запишет не только ваш успех, но и дух». Елизавета II отправила письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020.