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  • Главные новости дня. «Байер» объявил о трансфере Лунева, Месси и Неймара признали лучшими игроками Кубка Америки

Главные новости дня. «Байер» объявил о трансфере Лунева, Месси и Неймара признали лучшими игроками Кубка Америки

10 июля 2021, 23:51
2

«Спартак» удалил профиль Урунова с официального сайта.

«Байер» объявил о переходе Лунева.

Черчесов – о Миранчуке: «Реально золотой парень – причем не актив. Он изменился».

Черчесов – о Леве в сборной России: «Если будет необходимость, свяжу его с кем надо».

Лунев – болельщикам «Зенита»: «Я считаю вас самыми лучшими. Это даже не обсуждается».

Алексей Березуцкий: «Называю Щенникова игроком «Интера». Он скоро будет выступать там».

«Погнали!». «Алания» отметила старт сезона ФНЛ фото обнимающихся девушек.

КОНМЕБОЛ признала Месси и Неймара лучшими игроками Кубка Америки.

«Надеюсь, история запишет не только ваш успех, но и дух». Елизавета II отправила письмо Саутгейту перед финалом Евро-2020.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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Plyash
1625983538
Все таланты,как правило,раскрываются в Европе и только потом расползаются по всему миру.Отрадно. Месси,с первым титулом тебя в составе сборной.Титул для души успокоение,но ты и без него всё равно лучший игрок в мире.Удачи тебе.
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talgatnurzhanov2006
1625988251
Прочитал как будто «Байер» объявил о трансфере, Лунева Месси и Неймара признали лучшими игроками Кубка Америки
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