Главные новости дня. «Байер» подписал Лунева, Бальбуэна перешел из «Вест Хэма» в «Динамо»

Шкурин перешел из ЦСКА в украинское «Динамо».
Верратти сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ».
«Динамо» подписало контракт с Бальбуэной на четыре года.
Черчесов: «Меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях. Тренерский штаб выполнил все задачи».
Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть».
«СЭ»: Кокорин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.
«Милан» и «Аталанта» заинтересованы в аренде Влашича, ЦСКА настаивает на продаже.
Прокуратура Нидерландов намерена наказать Промеса за нанесение ножевых ранений.
Агентство Лунева сообщило о трансфере игрока в «Байер».
Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!».
Источник: Бомбардир.ру