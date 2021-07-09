Главные новости дня. «Байер» подписал Лунева, Бальбуэна перешел из «Вест Хэма» в «Динамо»

Шкурин перешел из ЦСКА в украинское «Динамо».

Верратти сообщил о переходе Доннаруммы в «ПСЖ».

«Динамо» подписало контракт с Бальбуэной на четыре года.

Черчесов: «Меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях. Тренерский штаб выполнил все задачи».

Фернандес – о завершении карьеры в сборной России: «Такая вероятность есть».

«СЭ»: Кокорин на десять дней раньше вышел из отпуска, чтобы поработать над укреплением мышц.

«Милан» и «Аталанта» заинтересованы в аренде Влашича, ЦСКА настаивает на продаже.

Прокуратура Нидерландов намерена наказать Промеса за нанесение ножевых ранений.

Агентство Лунева сообщило о трансфере игрока в «Байер».

Орлов – о Кокорине: «Ну нельзя себе позволять столько выпивать. Просто ужас!».