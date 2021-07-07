Главные новости дня. Бальбуэна перейдет из «Вест Хэма» в «Динамо», Рамос прошел медосмотр в «ПСЖ»

Луис Энрике – о Педри: «Даже Иньеста не играл так, как он».

Кукуян – главный арбитр матча за Суперкубок России.

«Грустно и несправедливо». Рамос – о победе Италии над Испанией.

Журналист Романо: Рамос прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт на два года.

Бывший тренер «Спартака» Рианчо хочет возглавить сборную России.

«Динамо» согласовало контракт с экс-защитником «Вест Хэма» Бальбуэной.

Балотелли подписал трехлетний контракт с турецким «Адана Демирспором».

Жезус пропустит финал Кубка Америки. Его дисквалифицировали за удар ногой по лицу соперника.

Опубликован календарь Кубка Париматч Премьер. В турнире сыграют «Спартак», «Рубин», «Сочи», «Химки».

«Лечу домой!». Карасев не будет судить финал Евро-2020.