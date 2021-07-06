Матыцин: «Надо пересматривать лимит на легионеров»

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, планируются ли изменения в действующем формате лимита на легионеров в футбольных турнирах.

«Мы планируем встречу с главой РФС Александром Дюковым в самое ближайшее время, на этой неделе нет, скорее всего следующая неделя.

Давайте итоги дискуссии (с Дюковым) обсуждать. То, что надо его (лимит) пересматривать – так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта.

Вопрос в организации системы работы, подготовки кадров, оплаты деятельности наших футболистов, работы системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами.

Большой пласт вопросов, который требует комплексного подхода, надо серьeзно провести анализ действий совместно с РФС. И на основании поручения, данного председателем правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России, равно как и других видов спорта», – сказал Матыцин.