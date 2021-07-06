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Матыцин: «Надо пересматривать лимит на легионеров»

6 июля 2021, 14:58
13

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, планируются ли изменения в действующем формате лимита на легионеров в футбольных турнирах.

«Мы планируем встречу с главой РФС Александром Дюковым в самое ближайшее время, на этой неделе нет, скорее всего следующая неделя.

Давайте итоги дискуссии (с Дюковым) обсуждать. То, что надо его (лимит) пересматривать – так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта.

Вопрос в организации системы работы, подготовки кадров, оплаты деятельности наших футболистов, работы системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами.

Большой пласт вопросов, который требует комплексного подхода, надо серьeзно провести анализ действий совместно с РФС. И на основании поручения, данного председателем правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России, равно как и других видов спорта», – сказал Матыцин.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Октавиус
1625572758
обожаю язык чиновников. вроде столько умных слов, а по сути вообще ничего непонятно
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Давид59
1625579230
Он, по-моему сам не понял, что сказал
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Давид59
1625579581
Посмотрите на ту же Данию. Там что лимит на легионеров даёт хорошую игру сборной? Что наши чиновники всё в лимите решение проблем ищут?
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серега кашин
1625580128
очередной бред тупого чинуши
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mustang__1000
1625581387
началась имитация бурной деятельности
Ответить
NewLife
1625583203
Чуть не стошнило, пока дочитал. "Большой пласт вопросов, который требует комплексного подхода, надо серьeзно провести анализ " Будь моя воля, только за одну эту фразу я бы увольнял чиновников. Если у тебя в жопе паяльник, ты будещь с комплексным подходом анализировать, почему тебе так плохо ?
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Garrincha58
1625588154
министр занимайся спортом и не лезь в футбол, если не понимаешь в нём ничего
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paracetamol
1625589005
У меня от этих бюрократов и их бесполезного трёпа балда болит и мозги сохнут. Что бы они ни сделали, все превращается в г-но!
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portero
1625590161
Пена и видимость бурной деятельности... Как бы на чинкш лимит ввести и по сроком ограничить, а то уже ох.ели в атаке на народ....
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Сильвербой
1625590755
Каждый год, вот с..ка каждый год, эти дол..бы твердят одно и тоже!
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