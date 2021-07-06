Главные новости дня. Виллаш-Боаш, Лев и Петкович – кандидаты в сборную России; «Спартак» впервые победил при Витории

Николич: «Я бы полностью отменил лимит на легионеров. Думаю, из-за него мы потеряли многих футболистов»

Тедеско: «Было бы неуважением подписать контракт с другим клубом сразу после ухода из «Спартака»

Гагнидзе – новый игрок «Динамо»

Новый сезон РПЛ начнется без потолка зарплат и с прежним лимитом на легионеров

Федун: «Сборной нужен молодой амбициозный иностранец. Проголосовал бы за изменения по тренеру»

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Шибеник» и одержал первую победу при Витории

Федун: «Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров»

Федун – об уровне российского футбола: «Мы еще не достигли дна, нам есть куда падать»

Экс-гендиректор «Спартака» Цорн получит должность в «Локомотиве»

Виллаш-Боаш, Йоахим Лев или Петкович может возглавить сборную России