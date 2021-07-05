«Спартак»: «К сожалению, вынуждены привить всех игроков. Никто недовольства не высказывал»

Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов сообщил, что игроки столичного клуба будут привиты от коронавируса российской вакциной.

«Вчера на общем собрании команды Евгений Мележиков объявил, что мы будем проводить общую вакцинацию. Выбор у ребят будет из российских вакцин. Не знаю, есть ли те, кто недоволен. В личных беседах никто недовольства не высказывал.

Буквально вчера на общем собрании было принято решение об общей вакцинации. Медштаб займется этим вопросом по возвращению в Москву. Возможны сложности не только с посещением публичных мест, но и с регистрацией в гостиницах.

В текущей ситуации, для того чтобы попадать в заявку и играть, игрокам необходимо быть привитыми. Будет вакцинация всего персонала и футболистов. Леонид Арнольдович уже привит.

Игроки еще не прививались. У нас полностью привит тренерский и медицинский штаб. Это будет касаться всех игроков. К сожалению, мы вынуждены идти на эти меры. Возможно, они помогут избежать потерь в составе.

Не могу ответить, были ли возмущения. Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие. Будет выбор из российских вакцин», – сказал Фетисов.