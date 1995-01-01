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    «Спартак»: «К сожалению, вынуждены привить всех игроков. Никто недовольства не высказывал»

    Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов сообщил, что игроки столичного клуба будут привиты от коронавируса российской вакциной.

    «Вчера на общем собрании команды Евгений Мележиков объявил, что мы будем проводить общую вакцинацию. Выбор у ребят будет из российских вакцин. Не знаю, есть ли те, кто недоволен. В личных беседах никто недовольства не высказывал.

    Буквально вчера на общем собрании было принято решение об общей вакцинации. Медштаб займется этим вопросом по возвращению в Москву. Возможны сложности не только с посещением публичных мест, но и с регистрацией в гостиницах.

    В текущей ситуации, для того чтобы попадать в заявку и играть, игрокам необходимо быть привитыми. Будет вакцинация всего персонала и футболистов. Леонид Арнольдович уже привит.

    Игроки еще не прививались. У нас полностью привит тренерский и медицинский штаб. Это будет касаться всех игроков. К сожалению, мы вынуждены идти на эти меры. Возможно, они помогут избежать потерь в составе.

    Не могу ответить, были ли возмущения. Во время собрания все согласились с тем, что это необходимо. Все дали согласие. Будет выбор из российских вакцин», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5141

      Fusballer 46 минут назад

      Правильно, надо колоть! Вдруг нормально играть начнут.

      0
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      Рейтинг: +18917

      vladimir-7 58 минут назад

      А с прививками нашими вакцинами в Европу игроков пустят? То, что Федун привился, это стало заметно по его комментариям, крыша и так была дырявая, а теперь совсем ее снесло

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      Рейтинг: +1783

      kvm 2 часа назад

      "К сожалению, мы вынуждены идти на эти меры."
      Антипрививочник чтоли?

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