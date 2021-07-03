Гендиректор «Спартака»: «Наша цель – чемпионство, а задача – второе место и ЛЧ»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях и задачах клуба на сезон-2021/22.

– У «Спартака» есть какие-то конкретные цели на сезон или у Витории карт-бланш на годы вперед?

– Я бы здесь разделил: цель у нас всегда одна – чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом и на которую производятся расчеты – второе место и зона Лиги чемпионов. Но, повторюсь, цель – чемпионство.