Гендиректор «Спартака»: «Наша цель – чемпионство, а задача – второе место и ЛЧ»

Лузер не может быть чемпионом. Гыгыгы
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях и задачах клуба на сезон-2021/22.
– У «Спартака» есть какие-то конкретные цели на сезон или у Витории карт-бланш на годы вперед?
– Я бы здесь разделил: цель у нас всегда одна – чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом и на которую производятся расчеты – второе место и зона Лиги чемпионов. Но, повторюсь, цель – чемпионство.
- В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал вторым.
- Летом у команды сменился главный тренер – Руй Витория вместо Доменико Тедеско.
- Новый сезон для москвичей стартует 23 июля.