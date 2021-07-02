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    Гендиректор «Спартака»: «Наша цель – чемпионство, а задача – второе место и ЛЧ»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях и задачах клуба на сезон-2021/22.

    – У «Спартака» есть какие-то конкретные цели на сезон или у Витории карт-бланш на годы вперед?

    – Я бы здесь разделил: цель у нас всегда одна – чемпионство. А задача, которая закреплена бюджетом и на которую производятся расчеты – второе место и зона Лиги чемпионов. Но, повторюсь, цель – чемпионство.

    • В прошлом розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал вторым.
    • Летом у команды сменился главный тренер – Руй Витория вместо Доменико Тедеско.
    • Новый сезон для москвичей стартует 23 июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +293

      ПалкоВводецъ 13 минут назад

      Лузер не может быть чемпионом. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23860

      silver29 16 минут назад

      черчесов заразил оптимизмом ? С кем будем играть ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +680

      tarasofka 30 минут назад

      вот это позор!

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