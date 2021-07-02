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Главные новости дня. «Чайку» исключили из ФНЛ за договорные матчи, Минспорт подготовит внедрение потолка зарплат

2 июля 2021, 23:31

Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров.

«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт.

BBC: Роналду получает 1,6 миллиона за один пост в инстаграме. Больше всех в соцсети.

Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень».

Дзагоев полетел на сбор с ЦСКА. Вчера он стал свободным агентом.

Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся».

Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют».

«Чайку» исключили из ФНЛ за организацию договорных матчей.

Официально: «Спартак» выкупил Мозеса.

«Томь» заменит «Чайку» в ФНЛ.

Источник: Бомбардир.ру
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