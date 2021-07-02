Главные новости дня. «Чайку» исключили из ФНЛ за договорные матчи, Минспорт подготовит внедрение потолка зарплат

Минспорт разработает предложения по потолку зарплат и оптимизации количества легионеров.
«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт.
BBC: Роналду получает 1,6 миллиона за один пост в инстаграме. Больше всех в соцсети.
Петреску – о Кокорине: «Самый талантливый футболист, с которым я работал. «Реал», «Барселона» – это его уровень».
Дзагоев полетел на сбор с ЦСКА. Вчера он стал свободным агентом.
Черчесов – об отставке: «Мы не в песочнице играем. Давайте успокоимся».
Черчесов – об отказе от части зарплаты в случае отставки: «Государственную должность просто так не оставляют».
«Чайку» исключили из ФНЛ за организацию договорных матчей.
Официально: «Спартак» выкупил Мозеса.
«Томь» заменит «Чайку» в ФНЛ.