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    Франция не вышла в четвертьфинал Евро / ЧМ впервые с 2010 года

    Сборная Франции проиграла Швейцарии (3:3, 4:5 – по пенальти) в матче 1/8 финала Евро-2020.

    Франция не вышла в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2010 года. В четырех предыдущих розыгрышах (Евро в 2012 и 2016 году, ЧМ в 2014 и 2018 году) французы неизменно доходили до этой стадии.

    • Сборная Швейцарии впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро / ЧМ.
    • Карим Бензема оформил дубль за 103 секунды. Это второй результат в истории Евро.
    • Только Килиан Мбаппе не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

    Мбаппе: «Прошу прощения за промах с пенальти. Я хотел помочь команде, но провалился»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23535

      silver29 16 минут назад

      До матча ставил на Швейцарию, ну вот не нравится мне заносчивость и спесивость петухов ((( К тому же много африканцев, а это люди настроения, только пошло у них что-то не так и все нет стержня, а швейцарцы как не крути показали волю и характер.

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      Рейтинг: +6801

      Старикан 38 минут назад

      Читаю новости..."Министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала болельщиков национальной футбольной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург на матч 1/4 финала чемпионата Европы"...Ахахах...Сглазила!

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