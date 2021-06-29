Главные новости дня. Швейцария выбила Францию с Евро, Рамос может перейти в «Баварию»

Бразилия, Перу, Колумбия и Эквадор – четвертьфиналисты Кубка Америки

Агент Варга: «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева»

«Краснодар» интересуется полузащитником «Фенербахче» Пелкасом. Его хотел купить «Рубин»

«Бавария» интересуется Рамосом. Клуб ищет замену Алабе и Боатенгу

«Сочи» объявил об уходе Новосельцева

Матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь

Евро-2020. Испания в 1/8 финала добилась волевой победы над Хорватией, в матче восемь голов

Экс-полузащитник ЦСКА Цубер сделал четыре ассиста на Евро-2020, повторив рекорд турнира

Педри забил самый дальний автогол в истории Евро

Евро-2020. Чемпион мира Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии